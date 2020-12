Alexandru Rafila reclama ca numerosi medici rezidenti nu au fost inclusi in campania de vaccinare: Sunt colegii nostri si au fost implicati din primul moment in acordarea asistentei medicale

"Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de imunizare, conform recomandarilor OMS. Insa, numerosi medici rezidenti care isi desfasoara activitatea in spitale si unitati sanitare nu au fost inclusi pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate in aceasta perioada.Medicii rezidenti sunt colegii nostri si au fost implicati din primul moment in acordarea asistentei medicale, atat pentru pacientii Covid, cat si pentru cei non-COVID", a scris, miercuri, pe Facebook , Alexandru Rafila.Acesta a facut un apel la ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si la coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, ca si rezidentii sa fie inclusi in campania de vaccinare."Trebuie inclusi fara discriminare in randul personalului medical care urmeaza sa fie vaccinat in prima etapa. Fac un apel public catre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si catre coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghita, sa ia masurile necesare pentru rezolvarea acestei probleme", a mai scris Rafila.Campania de vaccinare a inceput in 27 decembrie.CITESTI SI: Zonele din Romania cele mai afectate de COVID-19. Capitala este pe primul loc, iar Cluj raporteaza peste 330 de cazuri