Alexandru Rafila spune ca e nevoie de masuri concrete in fata cresterii numarului de cazuri: "Nu e suficient ca Ministerul Sanatatii sa publice aceste date, ca nu e Ministerul Transparentei"

"Noi ne gasim acum in situatia in care, practic, sectiile de terapie intensiva alocate pacientilor cu noul coronavirus, sunt pline, probabil ca ne apropiem de capacitatea maxima, iar cifrele ne arata ca suntem la jumatate din numarul de cazuri care au fost inregistrate in noiembrie. Or asta mie imi genereaza o preocupare, pentru ca nu stim care e situatia reala, de fapt, si doar vedem manifestarile din punct de vedere al presiunii pe sistemul de sanatate. Deci probabil ca situatia este ingrijoratoare si in judetele care aparent au un numar mai mic de cazuri si aici cred ca Ministerul Sanatatii ar putea sa se mobilizeze macar acum, in al doisprezecelea ceas.Discutam asta de mai multe luni, ca testarea este inegala intre judete samd. Nu e suficient ca Ministerul Sanatatii sa publice aceste date ca nu e Ministerul Transparentei, este Ministerul Sanatatii si trebuie sa se ocupe nu numai cu comunicarea datelor, ci si cu niste actiuni care sa duca la obtinerea unor date care sa fie cat mai apropiate de realitate, sa stim ce avem de facut", a afirmat Alexandru Rafila duminica seara, la Antena 3.El sustine ca "transparenta e foarte buna", dar ca este nevoie de "lucruri concrete" in ceea ce priveste cresterea capacitatii de asistenta medicala dar a celei de testare.Rafila considera ca in urmatoarea perioada situatia privind epidemia se va inrautati."Cand te afli intr-o perioada de crestere rapida, ea nu poti sa speri ca se va incheia saptamana viitoare.Deci, vor exista cu siguranta cateva saptamani de crestere. Important este ca aceasta crestere, care s-a dovedit sa fie destul de rapida, 20% saptamanal, atat a crescut boala, sa fie franata incat la un moment dat sa putem sa oprim aceasta crestere, nu de dragul opririi cresterii, ca nu asta e important, ci ca sa putem sa asiguram asistenta medicala tuturor celor care au nevoie. Mi-e foarte, foarte, foarte frica ca in urmatoarele doua saptamani vom ajunge intr-o situatie mai putin controlabila in unele zone in ceea ce priveste terapia intensiva", a adaugat Alexandru Rafila.