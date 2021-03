Alexandru Rafila: "Impartirea spitalelor in Covid si non-Covid nu mai e de actualitate. Ne apropiem de 1.300 de oameni internati la ATI"

Profesorul Rafila a explicat pentru News.ro de ce autoritatile care gestioneaza pandemia trebuie sa puna in aplicare o strategie existenta deja in toata Europa.In opinia sa, impartirea spitalelor in Covid si non-Covid nu mai este acum necesara."Planul B este planul pe care il aplica toate tarile din Uniunea Europeana, mai putin noi, respectiv ceea ce discutam de luni de zile, regandirea sistemului de asistenta medicala pentru pacientii Covid, incat sa existe zone dedicate pentru acesti pacienti in majoritatea spitalelor, si trebuie rezolvat si cu accesul pacientilor care au si alte patologii, la servicii medicale.Aceasta impartire in spitale Covid si non-Covid care a fost potrivita in primele luni ale pandemiei, cand eram mai putin pregatiti, mai putin adaptati situatiei si personalul medical, evident, nevaccinat nu mai este de actualitate. Trebuie rapid organizat acest lucru, discutam de cateva luni despre aceasta situatie.La Matei Bals, de exemplu, capacitatea este redusa din cauza incendiului care a avut loc in ianuarie. La Matei Bals sunt foarte multe persoane in unitatile de primiri urgente, avem acolo 120 de paturi mai putin, acel pavilion care a ars era unul dintre cele mai importante, era si cel mai mare, era aproape plin si atunci cand s-a produs incendiul, acum este gol.Au ajuns la limita toate aceste spitale, in sectiile de terapie intensiva observati ca, in ciuda faptului ca numarul mediu de cazuri este jumatate fata de cat era in noiembrie, numarul de persoane internate la ATI este similar cu cel inregistrat atunci, ne apropiem de 1300 de persoane internate la ATI si, in mod evident, multa disponibilitate nu mai exista.Cred ca mai este o solutie care ar trebui implementata, la nivelul fiecarui judet, toate spitalele care trateaza sau vor trata pacienti infectati COVID sa fie coordonate de un centru judetean incat aglomerarea unui spital cu pacienti infectati sa nu se produca", a declarat pentru News.ro prof. Alexandru Rafila. In ultimele 24 de ore alti 44 pacienti COVID si-au pierdut viata ducand bilantul total al deceselor la 21.483, in aceeasi perioada de timp fiind confirmate alte 4.383 de noi imbolnaviri. Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns duminica, 14 martie, la 859.709. La sectiile de terapie intensiva sunt internati 1.232 de pacienti.