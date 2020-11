Alexandru Rafila: "Sunt rezervat in privinta capacitatii de a organiza testarea in masa a populatiei"

"Vi se pare, din punct de vedere organizatoric, ceea ce se intampla in sistemul de sanatate ca ar exista un singur element care sa va dea o indicatie ca actuala conducere a Ministerului Sanatatii si Guvernul Romaniei sunt capabile sa organizeze o campanie de testare a populatiei intr-un timp foarte scurt? Mie, personal, nu mi-a dat aceasta senzatie. Apropo de testarea intregii populatiei cu teste antigenice, acesta identifica pacientii cu incarcatura mare virala, deci nu cei care au o incarcatura mica virala, care este caracteristica de obicei pacientilor asimptomatici. Exista un anumit impact pozitiv al unei astfel de campanii cu doua sau trei conditii: prima este sa poti sa o organizezi. Noi nu am reusit sa organizam scolile sau pietele, care sunt limitate ca numar, si ne propunem sa facem o campanie de vaccinare la nivel national. Nu cred ca este posibil (...) Asa ca raspunsul legat de aceasta testarea in masa, eu sunt rezervat in ceea ce priveste capacitatea de a organiza o astfel de testare si a impactului real in ceea ce priveste transmiterea in Romania", a precizat dr. Rafila.Doctorul considera ca, pentru a face o testare in masa a populatiei, la fel ca si in cazul vaccinarii in masa, e nevoie de o infrastructura, dar si de cresterea capacitatii de a face anchetele epidemiologice, lucru care este dificil si la numarul mic de testari care se fac in prezent."In spate, dupa ce faci aceasta campanie, trebuie sa ai o infrastructura pentru ca tot se spune ca in urma acestei testari, daca merge pe varianta din Slovacia - acolo 1% din populatia a fost gasita infectata - 1% din populatie inseamna ca noi identificam 200.000 de persoane infectate. Avem capacitatea sa facem anchete epidemiologice sa vedem contactii acestor persoane, sa continuam testarea? Nu. Noi nu putem sa facem anchete epidemiologice la cele 10.000 de persoane care se infecteaza zilnic, facem acelasi numar de teste la 10.000 de persoane ca si la 5.000 de persoane, si atunci in mod evident, cand iei o astfel de decizie trebuie sa te gandesti care sunt consecintele ei", a sustinut Alexandru Rafila.