Alexandru Rafila: "Transportul public este principala sursa de transmitere a COVID-19 in momentul de fata"

"Transportul public este principala sursa de transmitere a bolii in momentul de fata si acele apeluri de colaborare cu toti angajatorii, incat toata lumea sa isi imparta personalul in 3, cei care nu pot lucra de la domiciliu si mijloacele de transport sunt maxime pe parcursul celor 3 ore necesare transportului la locul de munca si la intoarcere si lucrurile functioneaza. Noi am inchis scolile. Spuneti-mi in ce tara din Uniunea Europeana scolile, din clasa intai pana in a VIII-a, sunt inchise. Pentru ca nu s-a evaluat impactul deschiderii scolilor. Suntem la 2 saptamani de la inchiderea scolilor. Vi se pare ca a scazut numarul de cazuri? E clar ca scolile nu au avut o influenta importanta in ceea ce priveste numarul de cazuri", a spus Rafila intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD.El a adaugat ca la nivelul autoritatilor "nu exista o comunicare, decat una rudimentara", iar buletinul informativ facut public zilnic "nu este o comunicare in criza majora de sanatate publica, este doar o informatie seaca, care nu are niciun fel de empatie, niciun fel de solutie, niciun fel de viitor"."Va rog sa imi spuneti unde exista acel creier de comanda care are in fiecare zi sedinte operative, sa vada care e situatia de pe teren, care sunt masurile care trebuie luate la nivel central si local. Nu este suficient sa circuli prin tara, sa vizitezi spitale , asta sa stiti ca nu ajuta absolut la nimic, nu se rezolva problemele facand vizite de lucru. Se rezolva problemele daca exista un centru de comanda, iar la nivelul fiecarui DSP o structura similara care are corespondenta in Ministerul Sanatatii, ori lucrul asta, din pacate, nu se intampla", a mentionat el.Rafila a afirmat ca s-au luat masuri "care au fost schimbate de la o zi la alta"."S-a inchis HORECA fara sa existe niciun fel de legatura in acel moment a functionarii restaurantelor cu transmiterea. Mai mult, peste 2 zile s-a reevaluat si au fost din nou deschise. Referinta la 3/1.000, a fost o nebunie legata de localitatile care aveau 3/1.000 si in special Bucurestiul a fost obiectul acestei discutii. Au schimbat baza de calcul, dupa 6 luni in care s-a raportat intr-un fel, au schimbat baza de calcul ca sa scada sub 3. Au scos pacientii din focare ca sa scada sub 3, apoi am auzit de masurile de carantinare pe strazi", a mai spus Rafila.