Alexandru Rafila: "Vaccinarea profesorilor va fi mult intarziata". Motivele invocate de deputatul PSD

Rafila a precizat luni ca PSD a salutat decizia anuntata de presedintele Klaus Iohannis , de redeschidere a scolilor din 8 februarie."Insa am asistat la cateva lucruri foarte ingrijoratoare care au succedat anuntul presedintelui, respectiv pozitiile reprezentantilor Ministerului Sanatatii, care au indus ideea ca vaccinarea cadrelor didactice va fi cea care va conditiona deschiderea scolilor", spune profesorul Rafila.Acesta a completat ca vaccinarea nu este posibila decat peste foarte mult timp. "Pe de o parte, discutam de sute de mii de cadre didactice, o parte dintre ele nu au suficiente informatii in momentul de fata incat sa se decida asupra vaccinarii, iar pe de alta parte limitarea inscrierilor si cantitatile de vaccin disponibile sunt factori care vor intarzia, cu siguranta, vaccinarea cadrelor didactice", a spus Rafila.Acesta a precizat ca pana nu se va reveni la o testare "la niste nivele care sa fie sugestive", nu se va putea aprecia in mod corect situatia reala a pandemiei in Romania.