Averea impresionanta a medicului Alexandru Rafila. Sute de mii de euro in conturile candidatului PSD la parlamentare

Rafila detine trei apartamente, unul de 37 mp, altul de 127 mp si inca unul de 140 mp. De asemene, reprezentantul Romaniei la OMS are si o casa de 330 mp si cinci terenuri in Otopeni, Crevedia, Rasnov si Corbeanca.Actiunile pe care le detine reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii nu sunt ieftine: 300.000 lei, contravaloarea actiunilor la Transgaz si 120.000 lei, a celor de la Banca Transilvania . De asemenea, Rafila a dat cu imprumut la doua persoane fizice 14.000 de euro.Cu toate incasarile de la institutiile medicale la care activeaza, plus incasarile din dividente, Alexandru Rafila ar fi strans anul trecut 350.778 lei, adica 29.231 lei lunar, asta insemnand aproximativ 6.300 euro pe luna.Pe Alexandru Rafila il leaga de PSD mai multe functii ocupate de-a lungul timpului in aparatul de stat.Rafila, despre reactiile primite dupa intrarea in politica: "Au fost de incurajare, dar si de reticenta"In anul 2009, in timpul guvernarii PDL -PSD, a fost consilierul ministrului Sanatatii Ion Bazac, asa cum este intitulat intr-un articol Mediafax.Potrivit unui CV din anul 2017, in perioada 2012-2013, Rafila a fost Secretar de Stat pentru asistenta medicala si sanatate publica. Mai exact, in timpul guvernarii USL cand prim-ministru era PSD-istul Victor Ponta Ulterior, a devenit consilier personal al ministrului Sanatatii PSD in timpul tragediei de la Colectiv Nicolae Banicioiu , scria PressOne in 2017.Alexandru Rafila a confirmat in seara zilei de duminica, 18 octombrie, intr-o interventie la B1Tv, ca este fiul lui Alexandru Rafila senior, fost sef al Securitatii Arad, despre care presa a relatat ca este responsabil de masacrul armat de pe Valea Crisului Alb la sfarsitul anilor '40.Rafila a spus ca tatal sau nu a fost implicat in masacrul taranilor si ca a fost dat afara din Securitate si din PCR in iunie 1949.Ce a declarat Alexandru Rafila, potrivit notelor Hotnews, despre informatiile aparute cu privire la tatal sau:- Foarte multe din informatii nu sunt adevarate. Tatal meu a terminat Facultatea de Medicina in 1960, eu m-am nascut in 1961, iar evenimentele la care faceti dvs. referire s-au petrecut in anii 1948-1949.- (Tatal dvs a lucrat in aparatul Securitatii?) Da, a lucrat pana in 1949, in iunie. Eu nu stiu foarte multe lucruri, am aflat despre aceste lucruri cand eram student.- (Este tatal dvs. acelasi din documentele CNSAS in care se mentioneaza ca s-a nascut in 1920, in URSS?) Da, este adevarat. Bunicul meu a fost prizonier in Rusia. A lucrat in Armata, a fost prizonier si s-a intors cu un copil din Rusia, tatal meu.- In primul rand ca filmul respectiv, Memorialul Durerii, cu tatal meu nu a fost obiectiv. Pentru ca, dincolo de lucrurile pe care el le-a facut si cu care eu nu sunt de acord - adica, in mod evident, apartenenta la Securitate in acea perioada din punctul meu de vedere este un lucru absolut condamnabil - a pus in paralel un film despre uciderea unor tarani din judetul Arad. Acel lucru s-a intamplat dupa doua luni si jumatate dupa ce tatal meu fusese exclus din Securitate, dat afara din PCR, el era membru de partid.- Iar tatal meu ulterior a avut de suferit, a fost exclus din Facultatea de Medicina timp de sase luni, pentru ca a fost considerat un element dusmanos.- Deci lucrurile sunt diferite, dar probabil ca dna Hossu-Longin a pus alaturi doua elemente, faptul ca tatal meu a fost in cadrul Securitatii judetului Arad pana in iunie 1949 si a prezentat filmul uciderii taranilor din august 1949. Or aceste doua lucruri nu sunt superpozabile. El nu a fost implicat in acel masacru.- Da, tatal meu a fost student la Medicina, a terminat al doilea Facultatea de Medicina, in 1960. La varsta de 40 de ani. Nu era student cand lucra la Securitate in judetul Arad. A fost student la Bucuresti in perioada 1954-1960.- Tatal meu a fost militar, a luptat pe front pana in 1945, adica pana pe la 25 de ani, ulterior a fost trimis la o scoala...- Eu v-am spus, am aflat aceste lucruri abia cand eram student, cand aveam in jur de 20 de ani. Ma afecteaza, sigur, si emotional, dar nu vad unde este vina mea pentru ca sunt fiul tatalui meu. Mi se pare absolut de nepermis modul in care este prezentat acest lucru.- A fost un atac concertat, in mod evident, si e legat de optiunea politica pe care am avut-o.Conform CNSAS, a existat un ofiter de Securitate numit Alexandru Rafila care a condus Serviciul Securitatii Arad intre 1948 si 1949.