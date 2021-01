Cate doze de vaccin trebuie facute zilnic pentru a ajunge la tinta de 10 milioane de cetateni imunizati, pana la sfarsitul lui septembrie

"Ar trebui sa ajunge la 70 - 80.000 de doze"

Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultima zi, 8.095 persoane au fost vaccinate, din care 875 cu rapel. Astfel, numarul total al celor vaccinati de la debutul campaniei si pana in prezent a ajuns la 204.185."As vrea sa fac un rezumat pentru ca in ultima vreme a fost o serie intreaga de declaratii putin contradictorii, incepand cu numarul de vaccinari zilnice: ba au fost 20.000, eu am spus ca trebuie sa fie minim 50.000 pe zi ca sa putem sa acoperim pana in septembrie vaccinurile de la Pfizer, apoi altii au declarat peste 100.000. Asta apropo de comunicare si cred ca trebuie sa se regandeasca putin aceasta politica de comunicare. Domnul presedinte a fost ceva mai rezervat in ceea ce priveste dozele si livrarile si cred ca a facut foarte bine.Eu ce pot sa va spun e ca initial au fost contractata acea cantitate de 10,2 milioane de doze care trebuia sa fie livrata pana la finele lui septembrie. Comisia Europeana a facut o aplicatie pentru o cantitate suplimentara de circa 200 de milioane de doze, iar cota parte care revenea Romaniei era de circa 8 milioane de doze.Sunt discutii cu Pfizer pentru a armoniza calendarul si aceste 8 milioane de doze suplementare sa fie si ele livrate pana la finele lui septembrie. Asta insemana un total de circa 20 de milioane de doze, ca avem se permisiune de folosire a sase doze dintr-un flacon, nu doar a cinci. Asta va permite vaccinarea a zece milioane de cetateni. O socoteala simpla arata ca trebuie sa ajungem la 70 - 80.000 de doze administrate zilnic (inclusiv sambata si duminica).Sunt tari care folosesc si sambata si duminica si noaptea. Eu cred ca se poate organiza o astfel de activitate macar in centrele mari", a declarat Alexandru Rafila, pentru B1 TV.