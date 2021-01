Cum a intrat profesorul Rafila "in gura" negationistelor de casa de la Antena 3: "Doamna Sosoaca, dumneavoastra stiti ce inseamna un mediu septic?"

Dialogul ireal dintre Rafila si Sosoaca

Alexandru Rafila s-a contrazis si cu Adina Alberts

Adina Alberts a sustinut ca sunt tari ce se vaccineaza cu alte vaccinuri

Reactia Adinei Alberts dupa disputa cu Rafila

Senatoarea AUR Diana Sosoaca si deputatul PSD Alexandru Rafila au avut miercuri, la Antena 3, un schimb de replici pe tema testarilor care se efectueaza pentru depistarea pacientilor care au coronavirus.Sosoaca a declarat ca a primit din partea mai multor centre de recoltare de analize RT-PCR informatii asupra faptului ca pe documentul pe care il primeste persoana testata de COVID ar scrie, in josul paginii, cu litere mici, "activitate de recoltare neacreditata RENAR". RENAR ofera acreditare laboratoarelor de analize umane. Senatoarea AUR a spus ca sunt multe asemenea cazuri, inclusiv unul din cele mai mari centre de recoltare analize COVID-19 din tara.Rafila a declarat ca nu se pot acredita recoltarile, ci doar laboratoarele, si ca laboratoarele nu-si pot asuma raspunderea, de exemplu, pentru manipulare testelor care ajung la ele prin intermediul ambulantelor. In acest context, Rafila a spus ca si daca ar exista greseli sau rezultate incorecte, "cine a fost depistat pozitiv COVID sigur e pozitiv", singura posibilitate fiind ca cineva pozitiv sa iasa negativ."Adica si cei negativi sunt tot pozitivi?", l-a intrerupt Diana Sosoaca, vizibil in dezacord cu explicatiile lui Rafila.Alexandru Rafila: "Ma lasati sa vorbesc?"Diana Sosoaca: "Totusi cred ca pot sa va pun o intrebare"Alexandru Rafila: "Puneti intrebari in cascada"Diana Sosoaca "Pentru ca sunt mai inteligenta decat altii"Alexandru Rafila: "Absolut, se vede de la distanta"Discutia a continuat si senatoarea AUR a folosit gresit cuvantul "septic", dorind sa se refere la un mediu steril. "Dna Sosoaca, dvs stiti ce inseamna un mediu septic?", a intrebat-o Rafila. "Da, stiu. Nu exista in Romania", a raspuns senatoarea AUR. "Dna Sosoaca, un mediu septic inseamna un mediu infectat", a corectat-o Rafila. "A, da, aseptic", a spus Diana Sosoaca.Si chirurgul Adina Alberts a avut opinii diferite de cele ale lui Alexandru Rafila. Ea a spus marti, la Antena 3, ca cele doua tipuri de vaccin contra COVID care au ajuns la noi in Romania folosesc o tehnologie noua care nu a mai fost folosita pana acum pe oameni sanatosi, motiv pentru care ea va alege un ser "dintr-un viitor apropiat"."Mecanismul acesta de actiune, tehnologia aceasta, ARN mesager este de altfel explicata pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Sanatatii. Este practic o invatare, o educare a propriilor noastre celule de a sintetiza proteina spike. Mie mi se pare ca este foarte alambicata aceasta tehnologie, cand in mod normal ar fi trebuit sa avem acces pana in zilele noastre. Pana in prezent ar fi trebuit deja sa avem acces la vaccinurile care au utilizat tehnologia clasica pe baza de antigene", a spus chirurgul estetician Adina Alberts, marti seara, la Antena 3."Este o tehnologie utilizata pentru campanii de vaccinare planetara, as putea spune, si este experimental. Pana acum, aceasta tehnologie ARN mesager nu a fost niciodata utilizata si folosita pe oameni sanatosi, asta este problema", este de parere Alberts.Medicul Alexandru Rafila, reprezentatul Romaniei la OMS, a reactionat si a explicat ca vaccinurile clasice pe baza de antigene au esuat la testele clinice."Din pacate, au esuat la testele clinice, in rest nu e niciun fel de alta problema. Asta e singura problema. Vaccinurile clasice pe baza de antigene au esuat la testele clinice. Nu se folosesc pentru aceasta boala, doamna doctor. Nu, imi pare rau. Avem informatii diferite, dar probabil ca dumneavoastra le aveti din alta zona decat cea a sanatatii publice, ma scuzati", i-a replicat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, prezent in studioul Antena 3, medicului estetician Adina Alberts.Doctorita a continuat spunand ca sunt tari care au ales sa se vaccineze cu alte tipuri de vaccinuri."Sunt tari foarte importante la care nu putem sa avem pretentia ca nu si-ar fi putut lua un vaccin de la Pfizer sau un vaccin de la Moderna, care stim bine ca sunt cele mai scumpe. Sunt tari in lumea asta care au ales sa se vaccinze cu alte tipuri de vaccinuri. Chinezii se vaccineaza cu patru vaccinuri si toate sunt obtinute cu aceesi tehnologie clasica cu care s-au facut de zeci de ani vacccinurile. Emiratele Unite se vaccineaza cu un vaccin chinezesc. Turcia, la fel", a adaugat Adina Alberts.Din nou, replica prof. dr. Rafila nu a intarziat sa apara, explicand de ce vaccinul clasic nu este bun in acest caz."Este un vaccin inovativ, asta nu neaga nimeni, ca discutam despre un vaccin inovativ, dar si celelalte vaccinuri care sunt disponbile, din pacate, cele clasice care contin deja numai antigenele virale, in cazul nostru, din pacate nu au avut succes, adica contin bucatele din virus. Din pacate, dumneavoastra continuati sa aveti aceeasi confuzie. Medicul Adina Roberts a reactionat pe pagina ei de Facebook miercuri si a subliniat "lipsa de coerenta" a profesorului Rafila."M-a mai frapat si lipsa de coerenta in actiune, dl Rafila sustinand ca desi are toata incredere in FDA si EMA care au evaluat vaccinul Pfizer si l-au acreditat, totusi dumnealui nu se vaccineaza sub "pretextul" ca a fost bolnav si are anticorpi, chiar daca in prospect se spune clar ca se pot vaccina toate persoanele care s-au vindecat, chiar si cele care sunt bolnave daca simptomatologia este usoara. Si ca o culme a paradoxurilor dlui Rafila, desi a declarat ca are anticorpi deci este protejat, dumnealui a ales sa stea cu masca toata emisiunea...", a scris ea pe Facebook.