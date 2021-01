Deputatul PSD Alexandru Rafila: "Sprijin demersul domnului ministru Cimpeanu de a deschide scolile pe 8 februarie"

Alexandru Rafila considera ca redeschiderea scolilor poate avea loc pe 8 februarie."Este absolut fezabil. Scolile nu trebuiau sa se inchida, de fapt. Nu exista nici o justificare a inchiderii scolilor, daca ne referim macar la scolile primare. Romania a devenit unicat in UE, cu o incidenta relativ redusa fata de alte tari, a tinut scolile inchise un an de zile.Lucrul asta nu mai poate sa continue, nu atat din punct de vedere al procesului de invatamant, cat mai ales din punctul de vedere al afectarii grave a modului in care se dezvolta copiii," afirma Rafila, la RFI. Parlamentarul spune ca sustine demersurile ministrului Educatiei, pentru redeschiderea scolilor pe 8 februarie."Eu sprijin demersul domnului ministru Cimpeanu de a deschide scolile pe 8 februarie. Mi se pare hazardata afirmatia unui reprezentant de la Ministerul Sanatatii, care spunea ca nu se vor deschide scolile, mai ales ca numarul de cazuri noi este tot mai mic, am avut doar 2.000 ieri, cu 7.000 de teste.Trebuie sa ne lamurim: ori avem o situatie epidemiologica grava, pe care nu o cunoastem si lucrul asta trebuie asumat ori avem o situatie epidemiologica total sub control, dupa numarul de teste efectuate si numarul de teste pozitive si atunci nu ar trebui sa existe nici cea mai mica discutie legata de redeschiderea scolilor".