Rafila, despre testarea in masa implementata de Slovacia: Nu este un model, este o incercare, este un exercitiu

"Slovacia nu este un model, este o incercare, este un exercitiu in momentul de fata. Utilizarea testelor pentru antigen in acest moment poate sa detecteze un anumit numar de cazuri, dar, cu siguranta, nu toate cazurile de infectie dintr-un anumit moment. Asta este sensibilitatea acestor teste si testele detecteaza persoane cu incarcaturi virale mari, mai putin cele cu incarcaturi virale reduse", a declarat Alexandru Rafila, vineri dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la PSD Brasov.Acesta a precizat ca nu exista o recomandare din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii cu privire la testarea in masa a populatiei unei tari sau a unei regiuni."Ce putem, insa, sa facem este sa putem sa testam toti contactii persoanelor care sunt infectate sau, daca intr-o comunitate avem o incidenta extrem de mare, acolo putem intr-adevar sa facem o testare a comunitatii respective, mii de persoane, poate, sau zeci de mii de persoane, incat intr-un timp scurt sa identificam un numar de persoane infectate care pot fi izolate si sa oprim transmiterea in cadrul comunitatii respective.Eu sunt pentru interventii punctuale, inclusiv cu acest tip de teste, la nivel national mai putin. Dar una este sa discutam despre testele astea antigen pe care le putem utiliza la nivel comunitar, dar altceva este sa utilizam testele acestea PCR care sunt singurele care certifica diagnosticul de imbolnavire in momentul de fata si atunci singura solutie este sa dezvoltam reteaua de testare si sa testam la timp atat persoane care ar putea sa fie infectate cat si contactii lor", a adaugat Alexandru Rafila.