Alexandru Rafila, despre tratamentul "revolutionar" al doctoritei Flavia Grosan: "Eu as vrea sa fiu tratat de un medic din Romania, conform protocolului"

Colegiul Medicilor s-a autosesizat

Prezent intr-o emisiune la Antena 3 , Alexandru Rafila a declarat ca prefera sa fie tratat conform protocolului. "Daca ma intrebati pe mine, eu as vrea sa fiu tratat de un medic din Romania, conform protocolului care este stabilit de Comisia de boli infectioase din Romania, care in principiu respecta majoritatea recomandarilor din statele membre UE si Statele Unite.Eu am urmat un tramanet, atunci cand am fost bolnav, conform acestui protocol", a declarat Rafila. Un medic pneumolog din Oradea spune a gasit schema terapeutica de succes care poate trata, chiar si de la distanta, pacientii bolnavi de COVID-19. Doctorita Flavia Grosan sustine ca a vindecat "aproape o mie de pacienti Covid in diferite stadii", "fara nicio zi de spitalizare", tratand infectia cu coronavirusul ca pe o "pneumonie atipica", in timp ce "in spitale se fac greseli uriase si protocolul Covid omoara, de fapt, bolnavii"."Eu am lucrat in niste studii clinice foarte interesante pe pneumonii si acolo am invatat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am invatat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu il are niciun antibiotic. Si de 10 ani lucrez cu acest antibiotic in pneumonii virale si atipice.Pe mine m-a prins perfect pandemia si m-am dus ca si tratament etiologic pe claritromicina. Sigur ca, pe langa acest antibiotic, mai sunt cateva tratamente adjuvante, ca ea singura nu face fata. Este o schema de tratament care imi apartine", a povestit medicul Flavia Grosan.Colegiul medicilor Bihor s-a sesizat si a chemat-o pe doctorita sa dea explicatiii pentru declaratiile facute in presa referitoare la tratamentul anti-COVID acordat in spitale.Presedintele CM Oradea a precizat ca medicul nu risca nicio sanctiune, insa va trebui sa lamureasca aspecte referitoare la declaratiile privind schema natioanala de tratament.