Rafila, despre vaccinul AstraZeneca: Administrarea serului poate fi "limitata" la persoanele care au tulburari de coagulare

Medicul afirma ca administrarea serului poate fi "limitata" la persoanele care au tulburari de coagulare. Rafila adauga ca nu recomanda preventiv terapie anticoagulanta celor care primesc acest ser, deoarece o astfel de terapie este, la randul ei, "riscanta"."In mod evident, monitorizarea efectelor adverae ale unui vaccin este esentiala, faptul ca autoritatile germane nu exclud legatura intre aparitia unor tromboze - e adevarat putine, sapte cazuri (...) - arata seriozitatea sistemului de sanatate din Germania si din Uniunea Europeana, dar asta nu inseamna ca trebuie sa opresti vaccinarea. Studiul este importat si, daca exista persoane care au diverse coagulopatii, adica boli legate de coagulare, probabil ca la aceste persoane intr-adevar trebuie limitata administrarea acestui vaccin, dar asta nu inseamna ca vaccinul nu este bun, dimpotriva, am vazut rezultate remarcabile in studiile facute pe 32.000 de persoane", a declarat Alexandru Rafila, luni seara, la Antena 3.El a adaugat ca, in Romania, cu o singura exceptie care va fi clarificata, nu au fost constatate evenimente "care ar putea sa puna probleme de siguranta a vaccinarii". Medicul considera ca administrarea in mod preventiv de anticoagulante nu este recomandabila celor care se imunizeaza cu acest ser."O terapie anticoagulanta nu poti sa o administrezi fara indicatie medicala si o terapia anticoagulanta, administrata cui nu trebuie este si ea, la randul ei, riscanta, adica poate sa declanseze o hemoragie. La o persoana hipertensiva nu dai o terapie anticoagulanta pentru ca poate sa faca o hemoragie care sa-i puna viata in pericol. De la caz la caz, daca sunt pacienti la care exista o anumita coagulopatie - asa se numesc afectiunile legate de tulburari ale coagularii, care pot sa fie intr-o directie sau in alta, hipercoagulabiltate sau, dimpotriva, inhibitia coagularii - atunci se poate avea in vedere o anumita medicatie, dar nu as recomanda general ca oamenii sa ia o astfel de terapie", a explicat Rafila.Rafila considera ca, daca vaccinarea se va derula intr-un ritm sustinut, Romania ar putea ajunge in toamna in randul tarilor care vor putea avea epidemia sub control."In luna septembrie, daca reusim sa crestem ritmul de vaccinare la o suta de mii de doze pe zi , sunt convins ca si Romania va fi in randul tarilor in care pandemia va fi tinuta sub control", a afirmat medicul.