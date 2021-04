Alexandru Rafila: "Premierul Citu a fost in Parlament si ne-a facut analfabeti. Eu, sigur, nu ma simt"

"Domnul prim-ministru a facut o invitatie catre PSD, nu a facut o invitatie catre mine. (...) Nu stiu daca sunt principalul specialist (de la PSD - n.r.), poate ca sunt cel mai greu. Combaterea pandemiei trebuie sa fie un efort national, asta este clar pentru toata lumea. In al doilea rand, eu imi aduc aminte ca domnul Citu a fost in Parlament si ne-a facut analfabeti. Eu, sigur, nu ma simt analfabet, cu atat mai putin in raport cu domnul prim-ministru, dar in mod evident o astfel de invitatie cred ca trebuie sa se intample dupa, in primul rand, scuze publice legate de atitudine si de o asumare a nerealizarilor timp de trei luni", a spus Rafila intr-o conferinta de presa la sediul central al PSD, intrebat daca va merge la o intalnire pe tema pandemiei, in cazul in care va fi invitat de premier Rafila a sustinut ca premierul si ministrul Sanatatii nu au facut nimic pentru combaterea pandemiei de COVID-19."Eu nu pot sa stau trei luni de zile, sa nu fac nimic ca ministru al Sanatatii si ca prim-ministru al Romaniei, dupa care vin si te invit la un dialog ca sa vedem impreuna cum rezolvam situatia si te si insult intre timp, ca sa fiu sigur ca invitatia pe care ti-o adresez nu va avea un raspuns pozitiv. Cred ca sunt lucrurile care ar trebuie sa dea de gandit, in general, incat astfel de derapaje sa nu mai aiba loc", a afirmat deputatul PSD.Luni, premierul Florin Citu declara ca PSD vine cu mesaje "putin confuze", dar este pregatit sa asculte si opinia specialistilor din acest partid "Am vazut in spatiul public, si in special la cei de la PSD, la Opozitia politica, mesaje putin confuze. Pe de-o parte, acum cateva luni de zile ne spuneau ca suntem prea relaxati si ca Romania este singura tara din UE relaxata, acum vin si ne spun ca impunem restrictii. Eu sunt pregatit sa ascult si opinia specialistilor din PSD. Specialistii nu au culoare politica. Lupta pentru sanatatea romanilor nu are culoare politica. Decat sa dam mesaje confuze si politice in aceasta perioada, este momentul sa stam toti la masa, specialistii, si sa vedem care sunt cele mai bune masuri pentru romani, pentru sanatatea romanilor", afirma el.