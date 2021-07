Alexandru Rafila, despre medicii care refuza sa se vaccineze: "Exista cadre medicale influentate de medicina alternativa"

Alexandru Rafila a fost intrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV de ce unii medici refuza sa se vaccineze."Probabil ca e unul dintre cele mai dificile raspunsuri pe care ar trebui sa vi-l dau eu, pentru ca in general ca te astepti ca pentru cineva care a absolvit o facultate de medicina, care a absolvit rezidentiat, te astepti ca rezultatul acestor studii sa fie nu numai un profesionalism cat mai bun, ci o aplicarea cunostintelor, inclusiv pentru tine, pentru propria familie si refuzul de a se vaccina mie mi se pare greu explicabil, dar sigur si in randul persoanelor medicale exista persoane care sunt influentate de medicina alternativa", a explicat Rafila.El a mentionat ca o boala infectioasa nu poate fi tratata cu medicina alternativa."Eu nu am nimic impotriva acestei medicine alternative, nu o blamez, dar sunt foarte multe lucruri pe care nu poti sa le inlocuiesti cu medicina alternativa. O boala infectioasa va spun cu siguranta ca poti sa incerci cu medicina alternativa....Nu poti sa influentezi lucrurile astea. A, daca ai dureri articulare sau alte lucruri de genul asta si faci acupunctura, sigur are un efect, are si explicatie, are si o baza rationala, un efect pozitiv de exemplu, al acupuncturii practicata de mii de ani. Dar daca ai o boala infectioasa, nu o sa poti sa rezolvi printr-o metoda sa spunem alternativa", a transmis Rafila.El s-a referit si la siguranta vaccinurile, afirmand ca pana in acest moment nu sunt ingrijorari privind probleme majore de sanatate."Atunci nu am suficiente informatii legate de siguranta vaccinului, de exemplu, ca asta este principala problema, mai ales siguranta pe termen mediu si lung care sigur si noua ne lipsesc informatiile. Nu stim mai mult de un an de zile, nu exista vaccin, daca adunam studiile clinice efectuate cu perioade cand se administreaza vaccinul, pana la urma vaccinul se face de la sfarsitul lunii decembrie, nu sunt mai mult de sase luni si cu inca sase luni anterioare, un an de zile este intervalul in care avem cunostinta legata de evolutia personelor care s-au vaccinat. Dar nu exista niciun fel de element in momentul de fata care sa duca la ingrijorari privind probleme majore de sanatate", a afirmat Rafila.El a mai precizat ca sunt anumite vaccinuri care favorizeaza aparitia trombozelor sau a miocarditelor, dar la o populatie nevaccinata asemenea probleme de sanatate ar fi fost numeroase."Sunt anumite vaccinuri care favorizeaza tromboze sau anumite vaccinuri care pot produce miocardite, dar sigur ca lucrurile astea sunt inerente. Ganditi-va ca aceasta populatie care sa spunem nu ar fi fost vaccinata si facea infectie, complicatiile inclusiv miocardita, inclusiv tulburarile de coagulare, ar fi fost mult, mult mai numeroase. De asta se pun lucrurile in balanta intotdeauna. Daca eu am un risc de 1000 de ori mai mare daca ma imbolnavesc decat daca ma vaccinez, eu personal prefer sa ma vaccinez", a explicat Rafila.