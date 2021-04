Alexandru Rafila, categoric impotriva inchiderii magazinelor la ora 18.00: "Restrictiile stupide la magazinele de prima necesitate trebuie ridicate imediat"

Despre durata valului trei

"Nu, in niciun caz. Eu sunt in primul rand medic, sunt un om responsabil si evident acest lucru nu e posibil, dar asta nu inseamna sa stau pasiv la ce se intampla, sa inteleg de ce isi doresc oamenii aceste lucruri. Solutia este comunicarea, exemplul personal si masuri care sa duca cat mai rapid la recastigarea increderii. Restrictii stupide la magazinele de prima necesitate trebuie ridicate imediat. Ma intreb de ce au fost introduse la capatul locului, insa masuri precum folosirea mastii si altele trebuie sa existe in continuare.Restrictiile trebuie ridicate treptat, dar si dupa anumite simulari care se fac pentru o anumita activitate. Vezi daca exista consecinte si daca rezultatele sunt favorabile o extinzi la intregul sector", a afirmat Alexandru Rafila, intrebat joi intr-o conferinta de presa daca este de acord cu protestatarii care au solicitat ridicarea tuturor restrictiilor impuse de autoritati.Referitor la limitarea programului magazinelor pana la ora 18.00, Rafila a precizat ca "este total absurd"."Asta duce la cresterea riscului de raspandirea a infectiei. Puteti sa experimentati. Apropo, puteti sa faceti un pilot si vedea ca organizarea magazinelor la ora 17.00 si 18.00 duce la dezvoltarea raspandirii pandemiei, nicidecum la scaderea riscului", a completat deputatul PSD. Cu o zi inainte medicul Alexandru Rafila declara ca valul al treilea al pandemiei de COVID-19 ar putea sa dureze circa sase saptamani, dar spune ca cifrele reale ale pandemiei nu sunt cunoscute. El apreciaza ca numarul zilnic de cazuri raportate este mic in comparatie cu situatia care se regaseste in spitale si in sectiile de Terapie Intensiva care sunt pline."Acest val trei s-ar putea sa tina o perioada de circa sase saptamani, cand sper sa intram intr-un trend descrescator. Problema noastra este urmatoarea: mergem pe un trend crescator real sau nu? Pentru ca in momentul de fata vedem pe sectiile de Terapie Intensiva si spitale ca se ocupa in proportie tot mai mare si noi, aparent, suntem pe un platou", a declarat Alexandru Rafila la Digi24, miercuri seara.Medicul a adaugat ca cifrele reale nu sunt cunoscute, astfel ca nu se poate estima cu precizie cat va dura cel de-al treilea val al pandemiei."Suntem la 6.000 - 6.500 de cazuri ce sunt raportate zilnic. E o mare diferenta. Tari care au avut situatia din ATI si spitale similara cu a Romaniei din acest moment, raportau zilnic nu 6.000 de cazuri, ci raportau zilnic 18.000 de cazuri. Este in mod evident clar ca cifrele nu sunt cunoscute. Eu nu pot sa spun ca valul trei va dura 45 sau 60 de zile sau 30 de zile", a declarat Rafila.