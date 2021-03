Medicul Rafila, despre cresterea numarului de cazuri COVID-19: "Ne gasim intr-o situatie limita. DSP-urile nu-si fac treaba"

"Am putea sa avem o radiografie mai apropiata de adevar", sustine medicul, daca Diretiile de Sanatate Publica si-a face treaba."In ceea ce priveste testarea, daca Directiile de Sanatate Publica care nu reusesc sa testeze decat un numar mic de persoane si-ar face treaba si, in mod evident, n-am mai ajunge la doar zeci de cazuri pe zi testate in unele judete, atunci am putea sa avem si o radiografie mai apropiata de adevar, pe de o parte, si pe de alta parte si o identificare activa a focarelor, si eventual masuri de sanatate publica sau non-farmacologice care sa limiteze extinderea bolii.Noi nu putem sa luptam cu extinderea bolii daca nu stim cazurile, iar accesibilitatea la testare este importanta. Am auzit o propunere - sigur, ea poate fi aplicata, sa se testeze la farmacii. E foarte bine, dar cred ca si cabinetele medicilor de familie ar putea sa constituie un loc unde oamenii sa se testeze. Ei se testeaza acasa pentru ca n-au unde sa se testeze, sa fim seriosi, nu merge nimeni Unitatea de Primiri Urgente, la un spital , daca are o simptomatologie, sa spunem, discreta si atunci lucrurile scapa de sub control", a declarat medical Alexandru Rafila , miercuri seara, la B 1 TV.Acesta a pecizat ca oamenii care se testeaza acasa nu trebuie blamati, pentru ca nu li s-au oferit alternative."Daca nu le dai oamenilor solutii, e foarte usor sa ii invinovatesti", a afirmat RAfila.El considera ca suntem "intr-o situatie limita"."Evident, ne gasim intr-o situatie limita. Ganditi-va la o evolutie cu o crestere de 20% a mediei in fiecare saptamana, media zilnica ma refer, am avut 4.000, 5.000, 6.000 de cazuri acum si probabil daca va mai creste asa cateva saptamani, evident ca va fi depasita capacitatea de ingrijire in Terapie Intensiva.Eu va spun in Bucuresti care e situatia si e la limita: avem multi pacienti care ar trebui sa fie la ATI la Bals si nu au unde sa mearga", a mai afirmat Alexandru Rafila