Alexandru Rafila, despre durata valului trei: "Ar putea sa tina o perioada de circa sase saptamani. Cifrele reale ale pandemiei nu sunt cunoscute"

"Acest val trei s-ar putea sa tina o perioada de circa sase saptamani, cand sper sa intram intr-un trend descrescator. Problema noastra este urmatoarea: mergem pe un trend crescator real sau nu? Pentru ca in momentul de fata vedem pe sectiile de Terapie Intensiva si spitale ca se ocupa in proportie tot mai mare si noi, aparent, suntem pe un platou", a declarat Alexandru Rafila la Digi24, miercuri seara. Medicul a adaugat ca cifrele reale nu sunt cunoscute, astfel ca nu se poate estima cu precizie cat va dura cel de-al treilea val al pandemiei."Suntem la 6.000 - 6.500 de cazuri ce sunt raportate zilnic. E o mare diferenta. Tari care au avut situatia din ATI si spitale similara cu a Romaniei din acest moment, raportau zilnic nu 6.000 de cazuri, ci raportau zilnic 18.000 de cazuri. Este in mod evident clar ca cifrele nu sunt cunoscute. Eu nu pot sa spun ca valul trei va dura 45 sau 60 de zile sau 30 de zile", a declarat Rafila.Medicul a mai precizat ca estimarea este una personala."Este o estimare personala. Aceasta estimare este legata de doua elemente care. sunt extrem de importante. Primul este testarea corecta si identificarea cat mai rapida a persoanelor infectate si izolarea lor este o conditie si a doua conditie, care din pacate in momentul de fata reprezinta o mare vulnerabilitate, este lipsa parteneriatului dintre Guvern si populatie si lipsa de incredere. O populatie neincrezatoare care nu aude decat baliverne la televizor, in mod evident nu va fi solidara cu aceste masuri", a mai declarat Alexandru Rafila.