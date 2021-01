Schimb de replici intre Dana Budeanu si Alexandru Rafila pe tema conspiratiilor COVID

"Cum adica? pai le au spus direct in fata rudelor! chiar nu va este jena? stiti exact adevarul!!!! au spus textual: o sa trecem si boala lu calache ca asa trebuie acum! va rup pe genunchi, animalelor! de ce mintiti? oamenii au suficiente probleme! va bateti joc si de morti? totul se va deconta si toti vor deconta, in afara de medicii care astazi au imunitate parlamemtara!", a scris in stilul caracteristic Dana Budeanu joi, 7 ianuarie, pe pagina ei de Facebook.Totul a pornit dupa ce Dana Budeanu a anuntat pe Facebook ca matusa ei a murit. Creatoarea de moda a declarat razboi firmei care a trecut motivul decesului ca fiind COVID, desi ea nu ar fi fost niciodata infectata."Matusa mea a murit astazi, acasa! Firma care se ocupa de toate cele a trecut cu japca pe certificat "boala lu' Calache" (n.r. - Covid-19)! Nu a avut-o niciodata! Nu a fost la spital ! Pur si simplu, familiei i s-a spus ca o sa treaca si asta pe certificat! Din pacate pentru voi, familia asta este a mea! Va nenorocesc", a spus Dana Budeanu in postarea de pe Facebook."Eu nu inteleg care ar putea fi scopul unui asemenea abuz. Nu ar avea niciun rost. Stabilirea diagnosticului poate fi facuta si de medicina legala. Eu nu sunt medic legist, dar pot sa va descriu o situatie. In decurs de o luna, in judetul Arges au fost mai multe decese la domiciliu. Se face o ancheta pentru a se stabili cauzele deceselor si pentru acei pacienti s-a facut inclusiv testarea pentru COVID. In 12 dintre cele 14 cazuri a fost detectata prin PCR infectia cu coronavirus", a explicat medicul Rafila."Exista o procedura, e descrisa in metodologia de la INSP. Se face pentru aceste cazuri care nu erau internate, diagnosticate, nu se stia care e situatia", a mai explicat Alexandru Rafila la postul Romania TV.CITESTE SI: