Avertismentul profesorului Alexandru Rafila: "Tulpina noua de COVID-19 circula in toate judetele"

Rafila despre tulpina romaneasca: E vorba de o mutatie

"E un lucru care este cunoscut ca aceasta tulpina se transmite mai usor decat tulpina clasica. In ceea ce priveste preponderenta ei, nu am informatii ca ar fi un numar mai mare de cazuri cu aceasta noua tulpina deocamdata. E posibil sa fie asa, dar pana cand nu devine operational acest sistem national de secventiere a unor tulpini suspecte (...) nu ne putem da seama care este ponderea acestei tulpini. Sunt convins ca in toate judetele din Romania, nu numai in jumatate din ele, circula. In jumatate au fost identificate, dar asta nu inseamna ca in celelalte nu circula", a spus prof. dr. Alexandru Rafila intr-o interventie la Antena 3.Intrebat despre tulpina romaneasca, despre care s-a vorbit in spatiul public in ultimele zile, reprezentantul Romaniei la OMS spune ca este vorba , mai degraba, de o mutatie, care a mai fost descoperita si in alte 34 de tari."Nu era vorba de tulpina romaneasca, ci de o mutatie semnalata la o tulpina de virus care a circulat si in Romania. Prima data a fost descoperita in Scotia. Ulterior, a mai fost descoperita in inca 34 de tari. Nu discutam despre o mutatie care in sine are un efect in ceea ce priveste scaparea acestei tulpini fata de raspunsul imun generat de o infectie trecuta sau de vaccinare, ci este o posibilitate a unei mutatii cumulative repetate care include si aceasta mutatie (...). Dar nu e niciun fel de problema de sanatate publica pana in momentul de fata", a spus Alexandru Rafila.Acesta a precizat ca mutatia nu a aratat si nu au existat dovezi in ceea ce priveste o posibila eficacitate mai mica a vaccinului fata de imbolnavirile produse de ea.