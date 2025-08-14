Caz șocant la supermarket. Soția fostului fotbalist în Superliga, atacată cu bestialitate de doi bărbați, tată și fiu: ”M-au lovit și după ce am leșinat”

Un incident șocant s-a petrecut zilele trecute la Craiova, o femeie de 26 de ani fiind agresată de doi bărbați într-un magazin. Victima e soția lui Alexandru Raicea (28), mijlocașul lui FCU Craiova.

Astfel, conform editie.ro, doi bărbați, tată și fiu, au început să se comporte agresiv pentru că erau deranjați de timpul de așteptare la coadă.

Victima se numește Luminița și este soția lui Alexandru Raicea, fotbalist la FCU Craiova și văr primar cu Alex Mitriță, care a mai jucat sub formă de împrumut la CS Mioveni, CSC Șelimbăr și Viitorul Tg. Jiu. În 2023 a semnat cu Unirea Alba Iulia, pentru a reveni la FCU Craiova în 2024.

„Eu am mers la un supermarket, cam la 100-200 de metri de casă. Ce-i drept era destul de aglomerate în seara respectivă la magazin, fiind deschisă doar o casă, așa că un domn de acolo care era la coadă a început să țipe, să facă scandal și să reclame că este deschisă doar o casă.

Așa că cei de la supermarket au mai deschis o casă. În momentul în care s-a deschis și casa din dreapta, un domn care era în fața mea m-a văzut că eram cu baxul de apă în mână și s-a oferit să-mi ofere locul dumnealui la coadă ca să nu mai aștept. Eu i-am mulțumit dumnealui și așteptam să-mi scaneze produsele.

Ads

În momentul respectiv, agresorul, care se afla încă că la casa din stânga, a început să țipe la angajații magazinului, să țipe la oamenii care mai erau la coadă și reclama că de ce se fac lucruri din astea, că pe unde ne credem și că el trebuia să fie în față și așa mai departe.

Eu când am văzut că se iscase deja un conflict, am vrut să-i ofer locul meu la coadă ca să se calmeze. Am spus «Dacă vă grăbiți, puteți să veniți în locul meu la casă». În momentul în care am spus lucrul ăsta, el s-a enervat și mai tare. A venit către mine și a început să mă înjure. El era și cu fiul lui acolo, care era în fața mea la casa de marcat, a început să mă înjure și fiul lui, după care a început să mă lovească.

Eu, când am văzut că începe să degenereze situația, am sunat la poliție. Când a văzut că sun la poliție s-a enervat și mai tare. A început din nou să mă lovească și în momentul respectiv, ca să scap de el, eu am vrut să ies afară. Când vorbeam cu operatorul de la 112 la telefon, fiul lui a început din nou să mă înjure. S-a întors și el și a început să mă lovească din nou.

Ads

La momentul respectiv eu mi-am pierdut cunoștința. Martorii mi-au spus că am fost lovită și după ce am leșinat. M-am trezit după un anumit timp, dar n-aș ști să spun cu certitudine cât timp. Băiatul care fusese la casă mă ținea de cap ca să nu stau cu capul pe jos. M-a stropit cu apă câte cât să-mi revin.

După ceva timp a venit și poliția, SMURD-ul și ulterior m-au dus la spital pentru investigații,. La momentul respectiv, Poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar pe 13 august am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație”, a spus Luminița, conform sursei citate.

Potrivit aceleiași surse, autorii acestor fapte deosebit de grave ar fi un individ pe nume Miclescu Vasile, zis “Astronom”, și fiul său.

”La momentul respectiv poliția nu a făcut nimic în sensul că probabil au văzut și că starea de sănătate nu permite să dau vreo declarație sau ceva. Nu au venit la spital ulterior, dar ieri am fost eu și am depus plângere și am dat o scurtă declarație cu privire la ce s-a întâmplat”, a mai spus Luminița, precizând că agresorii sunt încă în libertate.

Ads