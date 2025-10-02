Ministrul Sănătății, furios după scandalul copiilor morți din cauza unei bacterii, la spitalul din Iași. "Nu a fost identificat punctul zero al infecțiilor și nici nu va fi"

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:34
338 citiri
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO Hepta
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat joi, 2 septembrie, că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi au ieşit negative timp de câteva săptămâni, zilele trecute a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care există suspiciunea că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi în secţia de Terapie intensivă.
Potrivit ministrului, în luna august a mai fost un caz de infectare cu acelaşi germene, însă nu se poate spune care este "punctul zero" de la care a plecat infecţia. Ministrul a precizat că verificările făcute la spital au arătat că în unitatea sanitară substanţele biocide nu erau folosite conform indicaţiilor producătorului.
"Punctul zero nu a fost identificat şi, din punctul meu de vedere, din toate discuţiile avute cu experţii, nici nu mai poate fi identificat pentru că nu au fost prelevate probe la momentul potrivit. Putem face un traseu epidemiologic, însă e prea târziu pentru a identifica acest lucru", a declarat Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.
El a arătat că în luna august a mai existat un pacient infectat cu acelaşi germene, însă a subliniat că "e greu de spus dacă momentul zero a fost în august şi apoi, prin nerespectarea protocoalelor, s-a extins şi în septembrie s-a declanşat un nou focar".
"Poate fi o pistă, dar nu îmi dau cu părerea, aştept raportul de specialitate", a adăugat ministrul.
El a mai afirmat că, în spitalul de la Iaşi, nu au fost identificate procese verbale pentru dezinfecţia terminală, iar substanţele biocide nu erau utilizate conform indicaţiilor producătorului.
"Mai grav, unitatea sanitară nu a putut face dovada avizelor şi autorizaţiilor actualizate pentru substanţele biocide pe care le utilizează, mai mult decât atât, colegii au identificat diferenţe semnificative între prescripţia, între metodologia pe care producătorul substanţelor biocide o recomandă pentru utilizarea acestora şi protocolul care este aplicat şi care este aprobat, până la urmă, de către serviciul SPIAM şi de către conducerea unităţii sanitare.
Practic, pentru a da un exemplu clar, producătorul recomandă ca pentru anumite produse biocide utilizarea lui pentru anumite suprafeţe să fie de 90 de minute, de exemplu, timp de acţiune, iar în protocolul aprobat de către spital, timpul acesta se rezumă la 15 sau 20 de minute. Discutăm aici de nereguli grave în aplicarea protocoalelor naţionale, în aplicarea legislaţiei care există, în aplicarea tuturor normelor specifice pentru limitarea răspândirii infecţiilor nosocomiale asociate activităţii medicale", a adăugat Alexandru Rogobete.
Săptămâna trecută, Ministerul Sănătăţii arăta că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese, iar un al şaptelea bebeluş, care era infectat cu aceeaşi bacterie şi avea şi alte afecţiuni grave, a murit la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucureşti.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
6 copii au murit la Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat de jurnaliști, la data de 2 octombrie 2025, ce opinie are despre cazul unui medic român care este acuzat de agresiuni sexuale în...
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat joi, 2 septembrie, că, după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi au ieşit negative...
După moartea a 7 copii care au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul Sfânta Maria din Iași, ministrul Sănătății a declarat că trebuie schimbată conducerea...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a prezentat concluziile anchetelor desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde 9 copii au contractat o infecție nosocomială cu...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, 1 octombrie, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde au murit șapte copii...
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit, în luna septembrie, după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă (Serratia marcescens), „a angajat, lichidat și...
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași.
'Pe lângă sancțiunile pe...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de...
A trecut aproape o săptămână de când a ieșit la iveală cazul grav al infecțiilor nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dar raportul Corpului de Control al...
După două săptămâni de teste, au venit primele rezultate ale analizelor de la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost descoperită în scurgerea unei...
Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul...
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie....
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași,...
Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind...
Managera Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție, iar noul post ocupat va fi cel de manager medical. Anunțul a fost făcut luni,...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un...
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...