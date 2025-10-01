Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 16:43
89 citiri
Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Iași FOTO Facebook/Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași.

'Pe lângă sancțiunile pe care le-am impus deja, în cadrul DSP Iași, de exemplu, sau în cadrul unității sanitare, nu exclud noi demiteri', a declarat ministrul, la finalul unei vizite efectuate la Spitalul de Pediatrie din Pitești.

El a adăugat că raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat, întocmit în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria', va fi finalizat 'cel mai probabil' în cursul zilei de miercuri, când ar urma să facă publice și primele concluzii.

Alexandru Rogobete a vizitat, miercuri, Spitalul de Pediatrie din Pitești, declarându-se mulțumit de calitatea serviciilor medicale oferite și de investițiile realizate în unitatea medicală.

'Discutăm aici de un spital de pediatrie care la finalul anului rămâne cu fonduri, excedent bugetar, ceea ce arată un management excepțional și o utilizare corectă atât a resurselor umane, cât și a resurselor financiare', a declarat ministrul Sănătății.

Șase copii care au fost internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.

Ministrul Sănătății anunța, pe 29 septembrie, măsuri 'ferme și concrete' pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor.

'Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale', a scris ministrul pe Facebook.

6 copii au murit la Iași
Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
16:43 - Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași. 'Pe lângă sancțiunile pe...
Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
16:24 - Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie extrem de periculoasă în timp ce erau internați, a primit nu mai puțin de 5 milioane de...
Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
14:24 - Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control
A trecut aproape o săptămână de când a ieșit la iveală cazul grav al infecțiilor nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dar raportul Corpului de Control al...
Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul „Sf. Maria” din Iași. Au apărut primele rezultate
Ieri, 20:00 - Unde a fost descoperită bacteria care a ucis copiii de la spitalul „Sf. Maria” din Iași. Au apărut primele rezultate
După două săptămâni de teste, au venit primele rezultate ale analizelor de la spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost descoperită în scurgerea unei...
Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
Ieri, 09:54 - Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Cum au reușit medicii mureșeni să stingă focarul
Înainte de moartea a 7 copii, infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, o situație similară a fost tratată diferit în iunie 2025, la Spitalul...
Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
Ieri, 08:05 - Ilie Bolojan, după moartea celor 6 copii la spitalul din Iași. „Nu s-au respectat procedurile. Cei vizați să facă un pas în lateral”
Premierul Ilie Bolojan declară că la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iaşi, unde au murit mai mulţi copii internaţi, nu au fost respectate procedurile de igienă şi curăţenie....
Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
29.09.2025 14:23 - Liderul PSD Iași cere demisia lui Costel Alexe, președintele liberal al CJ, în urma morților de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”
Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a ieșit la atac împotriva președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe (PNL), luni, 29 septembrie. Social-democratul cere demisia șefului CJ Iași,...
UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
29.09.2025 13:05 - UPDATE Un alt copil care a fost internat la Spitalul Sf. Maria din Iași a murit. Consiliul Județean discută demiterea managerului spitalului
Al șaptelea copil ar fi murit după internarea la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Autoritățile vor anunța luni, 29 septembrie, noua conducere a spitalului, după scandalul privind...
Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
29.09.2025 12:59 - Managera Spitalului „Sf. Maria” Iași, demisă și numită manager medical după moartea copiilor de la ATI în urma unei infecții bacteriene
Managera Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a fost demisă din funcție, iar noul post ocupat va fi cel de manager medical. Anunțul a fost făcut luni,...
Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
28.09.2025 17:42 - Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, dezvăluie că, în timpul vizitei făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit, în ultimele săptămâni, în secţia de...
Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
28.09.2025 16:22 - Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, în urma controlului făcut la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un...
Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
27.09.2025 22:43 - Reacția managerei Spitalului de Copii din Iași demisă de ministrul Sănătății după moartea a 6 copii
Managerul spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Cătălina Ionescu a declarat, referindu-se la cererea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, de a-şi da demisia, că...
Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
27.09.2025 20:03 - Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”
Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza...
Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
27.09.2025 19:40 - Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
27.09.2025 18:36 - Nu există spital în lume fără infecții nosocomiale, susține medicul Adrian Marinescu. ”Ce e important este să pot să previn”
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
27.09.2025 17:31 - Schimbări după tragedia de la spitalul de copii din Iași. Asistentele și infirmierele vor urma cursuri pentru procedurile de prevenire a răspândirii infecțiilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
27.09.2025 16:37 - Primele demiteri, „fără explicații și discuții”, după vizita ministrului Sănătății la spitalul din Iași, unde au murit 6 copii din cauza bacteriilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
27.09.2025 16:02 - Emanuel Ungureanu acuză spitalul din Iași unde au murit 6 copii: ”Nu există nicio posibilitate să determinăm, cu mijloace obiective de monitorizare, cine a greșit”
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
#alexandru rogobete ministrul sanatatii, #demiteri spital iasi, #copii morti spital bacterie , #spitale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cosmar pentru "cea mai frumoasa femeie din lume": "Era dezgustator de beat! Mi-a ruinat complet experienta"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Romanii, in centrul unui scandal in Germania. IT-ist roman din Berlin acuza Der Spiegel: "Articol rasist"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se întoarce România la locomotivele cu abur? Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători, în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare. Ce s-a întâmplat
  2. Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"
  3. Cristian Preda, dezamăgit de amânarea judecării dosarului lui Călin Georgescu pentru că magistrații protestează încă. "E clar că sistemul de justiție nu este funcțional"
  4. Spitalul din Iași, unde șase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, primise bani prin PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Suma uriașă încasată
  5. Cinci dosare ”fierbinți” la reuniunea liderilor UE de la Copenhaga: de la aderarea Ucrainei la activele înghețate ale Rusiei
  6. Insulta preferată a lui Trump dezvăluie mai mult decât își dă seama. "Este o metodă de a insufla frică în oameni pentru a câștiga putere"
  7. Scandal uriaș în țara cu cea mai mare rată de cancer de piele, după ce au fost retrase de la vânzare mai multe creme de protecție solară. Neregulile grave descoperite
  8. Vaccinarea împotriva HPV devine gratuită până la vârsta de 26 de ani. Rata cancerului de col uterin în România, cea mai mare din UE
  9. Plângere la Parchet în cazul micuților decedați la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iași: ”Avem acolo 10 copii care au murit din cauza unor bacterii nosocomiale, nu 7”
  10. Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control