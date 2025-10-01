Ministrul Sănătății promite noi demiteri în cazul copiilor morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași. "Nu exclud nimic"

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat miercuri, 1 octombrie, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași.

'Pe lângă sancțiunile pe care le-am impus deja, în cadrul DSP Iași, de exemplu, sau în cadrul unității sanitare, nu exclud noi demiteri', a declarat ministrul, la finalul unei vizite efectuate la Spitalul de Pediatrie din Pitești.

El a adăugat că raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat, întocmit în urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria', va fi finalizat 'cel mai probabil' în cursul zilei de miercuri, când ar urma să facă publice și primele concluzii.

Alexandru Rogobete a vizitat, miercuri, Spitalul de Pediatrie din Pitești, declarându-se mulțumit de calitatea serviciilor medicale oferite și de investițiile realizate în unitatea medicală.

'Discutăm aici de un spital de pediatrie care la finalul anului rămâne cu fonduri, excedent bugetar, ceea ce arată un management excepțional și o utilizare corectă atât a resurselor umane, cât și a resurselor financiare', a declarat ministrul Sănătății.

Șase copii care au fost internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză formate din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași.

Ministrul Sănătății anunța, pe 29 septembrie, măsuri 'ferme și concrete' pentru prevenirea și limitarea infecțiilor nosocomiale, el arătând că tragedia de la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași nu s-a produs din lipsă de echipamente sau resurse, ci din nerespectarea protocoalelor și reacția întârziată a instituțiilor.

'Am dispus demiterea conducerii DSP Iași și am solicitat președintelui CJ Iași schimbarea managerului spitalului, din cauza reacției întârziate și a lipsei grave de coordonare administrative și procedurale', a scris ministrul pe Facebook.

