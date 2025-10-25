Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală

Toți pacienții răniți în urma exploziei care a avut loc într-un bloc din cartierul Rahova au o evoluție favorabilă, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Unul dintre aceștia a fost deja externat, iar restul sunt în continuare monitorizați medical, fără complicații.

„Cei trei pacienţi de la Floreasca sunt cu o evoluţie favorabilă, externaţi şi fără complicaţii ulterioare din acest punct de vedere. Pacientul de la Bagdasar, cu arsuri sub 15%, este cu o evoluţie favorabilă. Din cei doi copii, unul a fost externat imediat, a doua sau a treia zi, dacă nu greşesc, celălalt este sub monitorizare medico-chirurgicală, dar cu o evoluţie favorabilă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a confirmat că și pacientul care a fost transferat în străinătate urmează să se întoarcă în România, fiind stabilizat. Acesta va rămâne internat într-o secție de chirurgie plastică din Capitală, nefiind nevoie de tratament în secția de terapie intensivă.

„Dacă este să vorbim despre cazul recent de la Rahova, pacientul se întoarce în România, stabilizat, va mai petrece o perioadă într-o secţie clasică, normală, de chirurgie plastică, nemaifiind nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi”, a declarat ministrul Sănătăţii la Insider Politic.

Coordonare între instituții în timpul intervenției

Alexandru Rogobete a spus că sistemul de urgență a funcționat eficient în timpul intervenției, datorită colaborării strânse între Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

„Sistemul integrat funcţionează bine. Eu am o relaţie atât personală, cât şi profesională foarte bună cu doctorul Raed Arafat, șeful DSU. Comunicăm în timp real, iar în momentul în care se înregistrează o astfel de situaţie la apelul 112, sunt anunțate simultan atât structurile DSU – SMURD, pompieri, poliţie, jandarmerie – cât și Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii”, a explicat Rogobete.

Ministrul a precizat că datorită acestei colaborări eficiente, autoritățile pot reacționa rapid în cazul unor situații critice, precum explozia de la Rahova, unde mai multe persoane au fost rănite, iar zeci de locatari au fost evacuați.

