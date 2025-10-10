Ce vrea ministrul Sănătății să verifice în vizitele neanunțate din spitale: „Nu va fi mâncarea de data asta”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 8 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, difuzată de Ziare.com, că intenționează să efectueze vizite neanunțate în spitalele din țară pentru a verifica respectarea regulilor de igienă și a protocoalelor medicale.

Întrebat dacă a făcut până acum astfel de vizite, ministrul a precizat că, deși nu a realizat încă inspecții surpriză, are în vedere această practică, în special pe fondul preocupărilor legate de calitatea actului medical și de siguranța pacienților.

„Am făcut pe investițiile din PNRR pentru că am dorit o accelerare a acestora și o verificare a lor, astfel încât să putem duce la îndeplinire cât mai multe dintre proiectele asumate în anul 2022. Nu, nu am făcut până în momentul de față vizite neanunțate, însă timpul nu este pierdut și în orice moment poate veni o idee de vizită neanunțată”, a spus Alexandru Rogobete în interviul pentru Ziare.com.

Ministrul a explicat că, dacă va merge neanunțat în spitale, scopul nu va fi acela de a verifica aspecte administrative, ci de a evalua respectarea regulilor de igienă și siguranță a pacienților.

„Cred că mă voi duce nu să verific mâncarea de data asta, mă voi duce să verific dacă personalul are sau nu bijuterii pe mâini atunci când lucrează la pacient”, a declarat oficialul de la Sănătate.

Afirmațiile vin în contextul în care Alexandru Rogobete a semnalat, în vizite anterioare, nerespectarea unor norme elementare de igienă în secțiile ATI, precum purtarea bijuteriilor sau a unghiilor false de către personalul medical, practici interzise prin protocoalele în vigoare.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

