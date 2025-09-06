Ministrul Sănătății, după conferința controversată despre „decesele Covid”: „Un atac direct la sănătatea românilor, nu negociez cu minciuna”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat sâmbătă, 6 septembrie, după organizarea unei conferințe, la Brașov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne.

Ministrul condamnă categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină.

Ministrul mai spune că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific. El cere Colegiul Medicilor din România să ia măsuri de urgență și precizează că autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze.

”Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne. Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”, spune ministrul Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul solicită societăților profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public, inclusiv prin ”pseudoconferințe” golite de orice conținut științific.

”Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua măsuri de urgență. Este un moment în care corpul medical trebuie să își formeze proprii anticorpi, sancționând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici față de adevăr și față de pacienți. În fața manipulării, nu există neutralitate”, mai spune ministrul.

Rogobete precizează că ”este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici, iar jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații”.

”Profit de ocazie și transmit un mesaj direct opiniei publice: nu vă lăsați manipulați! Informați-vă din surse credibile și firești, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viața și sănătatea au întotdeauna prioritate în fața fake-news și impostură. Am obligația să fiu tranșant: știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze”, subliniază ministrul în mesaj.

