Cum vede ministrul Sănătății amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Orice coaliție are nevoie de echilibru”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 07:07
Cum vede ministrul Sănătății amenințările PSD cu ieșirea de la guvernare: „Orice coaliție are nevoie de echilibru”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri, 8 octombrie, despre situația din coaliția de guvernare și impactul frământărilor asupra activității ministerului, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC by Ziare.com. Deși recunoaște existența tensiunilor politice, oficialul subliniază că, în domeniul sănătății, prioritățile rămân clare, iar echilibrul este esențial pentru continuitatea reformelor.

Întrebat dacă disensiunile din coaliție și amenințările cu ieșirea de la guvernare îi afectează activitatea, ministrul a răspuns: „Nu, nu îmi afectează activitatea. Eu cred că această coaliție, și orice coaliție de guvernare până la urmă, orice guvern are nevoie de echilibru. Măsurile de reformă, și nu discut despre alte domenii, ci despre sănătate, sunt măsuri de bun-simț. Măsuri discutate cu profesioniști în sănătate, cu sindicatele, cu asociațiile de pacienți, cu industria, cu toți factorii care până la urmă se lovesc de aceste modificări și de aceste măsuri”.

Alexandru Rogobete a precizat că majoritatea reformelor din sănătate au fost elaborate în colaborare și că progresele pot fi obținute doar prin respect reciproc.

„Sunt lucrate mare parte din ele cu oamenii din sistem și cred că putem merge înainte doar dacă dăm dovadă de echilibru, mă refer aici la noi, oamenii aflați în aceste poziții, cred că putem face și aduce îmbunătățiri semnificative sistemului și oamenilor, până la urmă, dacă ne respectăm reciproc și dacă mergem înainte cu o viziune comună, dar ghidată, și spun pentru a treia oară, cred, de echilibru. Eu cred mult în echilibrul oamenilor care realizează acte normative, al oamenilor care conduc”, a declarat ministrul în interviul pentru Ziare.com.

Oficialul a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă deciziile bruște și nefundamentate în domeniul sănătății. „Nu poți veni cu modificări abrupte pentru că orice decizie de acest tip destabilizează orice sistem — și în sănătate, în special. Motiv pentru care, deși se discută de luni de zile despre austeritate și măsuri restrictive, în sănătate am reușit să ne menținem bugetul”.

Alexandru Rogobete a punctat că sistemul sanitar este unul dintre puținele domenii care nu a fost afectat de reduceri bugetare și a menționat sprijinul acordat de premier pentru protejarea fondurilor alocate sănătății.

„La Sănătate, vorbim despre reforme, nu de austeritate. Este unul dintre puținele domenii care nu au existat tăieri. Și aici am avut o discuție și nu pot să nu-i mulțumesc domnului premier, Ilie Bolojan, pentru atunci când ne-am apucat de scris și de gândit aceste reforme eu am spus foarte clar că în sănătate nu ne permitem o tăiere de buget. Însă consider că putem reașeza și eficientiza lucrurile în interiorul sistemului, astfel încât oamenii să poată simți servicii mai de calitate și mai aproape de ei, în același buget”.

