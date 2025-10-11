Alexandru Rogobete, despre influențele politice din spitale: „Ministerul nu are instrumente administrative de control” - Indicatori de performanță pentru manageri

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri, 10 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, difuzată de Ziare.com, despre problema influenței politice în numirea managerilor de spitale și despre lipsa pârghiilor administrative pe care ministerul le are în acest sens. Oficialul a explicat modul în care sunt organizate unitățile sanitare din România și a punctat nevoia unei reforme legislative care să ofere Ministerului Sănătății mai mult control asupra performanței manageriale.

„Cel mai la îndemână vinovat atunci când apare o situație gravă este ministrul sănătății. Nu fug de responsabilitate, dar trebuie să explicăm că doar o parte dintre spitalele din România sunt în subordinea directă a ministerului”, a declarat Alexandru Rogobete în interviul penrru Ziare.com.

Peste 90% din spitale sunt în subordinea autorităților locale

Ministrul a precizat că în prezent doar 54 de spitale se află în subordinea Ministerului Sănătății, unde numirile și demiterile se fac prin ordin de ministru. Restul, adică peste 300 de unități sanitare, se află sub coordonarea autorităților locale — consilii județene, primării sau alte instituții.

„În România există spitale în subordinea Ministerului Sănătății, undeva la 54 de spitale, unde decizia de numire a funcțiilor de conducere, dar și demiterea acestora se face de către ministrul Sănătății. În cazul nostru, peste 90% din spitale au funcții de conducere prin concurs. Sunt manageri care ocupă poziția de conducere în urma unui concurs.

Vorbim de puține spitale ale Ministerului Sănătății unde există interimate și o parte din acestea sunt în procedură de concurs demarată de mine în ultimele luni. Și discutăm de peste 300 de spitale care se află în sub ordinea autorităților locale. Aici vorbim de primării consilii județene sau alte instituții, armată și așa mai departe. Acolo, numirea managerilor sau demiterea directorilor medicali și a directorilor de îngrijiri se face strict de către președintele Consiliului Județean sau de către primar. Ministerul Sănătății nu are niciun instrument administrativ de control în această situație”, a explicat Alexandru Rogobete.

Singurele pârghii rămân corpul de control al ministrului și Inspecția Sanitară de Stat, care pot efectua controale administrative sau sanitare în funcție de situație, potrivit ministrului de resort.

Indicatori de performanță pentru managerii de spitale

Alexandru Rogobete a anunțat însă că în pachetul legislativ 2, recent trecut de CCR, a fost introdusă o măsură considerată esențială: indicatorii de performanță pentru managerii de spitale, care vor fi stabiliți și aprobați prin ordin de ministru.

„Din punctul meu de vedere este o legislație depășită și am avut discuție atât cu domnul premier cât și cu domnul vicepremier Neacșu și încercăm să găsim acum o formă legislativă care ministerul sănătății dar și zonele de control ale ministerului sănătății să poată fi îmbunătățește și întărește semnificativ astfel încât să putem interveni atunci când apar situații. Și nu vorbim doar de Iași. Ne aducem aminte anul trecut când acea pacientă a născut pe trotuar lângă spital pentru că nimeni nu a vrut să coboare s-o vadă și lista continuă. Ce vreau să subliniez este că aceste incidente apar ciclic și de fiecare dată constatăm că Ministerul Sănătății nu are instrumente, dar până acum nu am văzut o modificare concretă și atunci în pachetul 2 care tocmai ce a trecut a fost introdusă o modificare importantă spun eu și anume introducerea indicatorilor de performanță pentru managerul unității sanitare, indicator de performanță care vor fi stabiliți la nivelul Ministerului Sănătății aprobați prin ordine de ministru și se vor aplica în mod uniform pentru toate unitățile sanitare indiferent de forma lor de subordonare.

Este o măsură importantă din punct de vedere administrativ pentru că putem controla prin indicator de performanță și printr-o evaluare anuală uniformă performanța celor care conduc aceste spitale și de care depinde din punctul meu de vedere atât imaginea cât și modul de funcționare”, a explicat oficialul.

Ministrul a mai adăugat că există exemple de spitale performante în România, cu excedent bugetar și management eficient — precum cele din Timișoara, Oradea, Vâlcea sau Pitești.

„Am fost surprins plăcut de spitalul de pediatrie din Pitești, care funcționează foarte bine. Asta demonstrează că performanța depinde de management și de responsabilitatea față de pacienți, nu doar de resurse”, a conchis Alexandru Rogobete.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

