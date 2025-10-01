Noi informații șocante în cazul copiilor morți la spitalul din Iași, din cauza unei infecții. Ministerul promite că va dezvălui raportul Corpului de Control

A trecut aproape o săptămână de când a ieșit la iveală cazul grav al infecțiilor nosocomiale de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, dar raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății nu a fost încă publicat. A anunțat însă că primele concluzii vor fi prezentate în această seară și că nu exclude sancțiuni suplimentare.

„În cursul zilei de astăzi, spre seară, voi anunța primele elemente din el. Pe lângă sancțiunile pe care le-am impus deja în cadrul DSP Iași sau în cadrul unității sanitare, nu exclud noi demiteri”, a declarat ministrul Sănătății, conform Observator Antena 1.

Acuzații grave

Între timp, au apărut noi detalii șocante privind sursa infecției. Șefa secției ATI ar fi internat pacienți infectați alături de cei sănătoși, favorizând răspândirea bacteriei. Mai mult, primul caz ar fi fost confirmat încă din luna august, dar nu ar fi fost raportat oficial. Copilul infectat atunci a murit.

O probă prelevată din secția ATI a arătat prezența bacteriei într-o scurgere de chiuvetă, însă specialiștii susțin că sursa principală a fost, cel mai probabil, un pacient. Conform unor surse, totul ar fi pornit de la un caz confirmat în august, ulterior transferat în Capitală. Ulterior, un alt copil ar fi fost mutat de șefa secției ATI pe alt corp al spitalului, acolo unde s-a extins focarul soldat cu mai multe decese.

Noua conducere a spitalului nu a oferit încă un punct de vedere oficial, anunțând că va face declarații doar după apariția raportului Corpului de Control. Nici Direcția de Sănătate Publică Iași nu a clarificat deocamdată situația privind raportarea cazului din august.

Anchetă epidemiologică

Pe lângă ancheta epidemiologică, un raport al Curții de Conturi din această vară a semnalat numeroase nereguli la unitatea sanitară, inclusiv pe secția de Terapie Intensivă. Raportul vorbește despre servicii de curățenie care apăreau doar pe hârtie, dar nu erau efectiv prestate, precum și despre deficiențe în controalele interne.

Direcția de Sănătate Publică Iași a confirmat declanșarea unei anchete epidemiologice la Spitalul „Sfânta Maria”, după ce șase copii au murit în secția ATI. Nouă pacienți sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a precizat că germenele identificat este sensibil la antibiotice și că, începând cu 16 septembrie, internările la ATI au fost limitate.

„Am dispus de urgență un control comun de la minister. Cei care nu și-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, a avertizat ministrul Sănătății.

Președintele Nicușor Dan a reacționat, cerând o anchetă urgentă și afirmând: „toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica.”

6 copii au murit la Iași
