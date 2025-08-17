Formularul prin care ministrul Sănătății promite să pună punct medicilor abuzivi, cu cabinete private: „O practică inacceptabilă și nedemnă!”

Pacienții vor putea raporta, de la 1 septembrie, cazurile în care au fost redirecționați abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătății.

Formularul va conține următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat, a anunțat duminică ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, care califică drept „inacceptabilă și nedemnă” practica de a indica pacienților din spitalele publice clinici private pentru investigații și tratament.

„Sistemul medical funcționează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienți și medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligația de a trata pacienții. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că 'nu mai sunt locuri', 's-a terminat plafonul', 'CT/RMN este stricat', 'laboratorul nu funcționează' sau că 'nu există condiții' – și sunt trimiși către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă și nedemnă”, afirmă ministrul Sănătății într-o postare pe Facebook.

Reforma promisă de către medicul Alexandru Rogobete

El reafirmă că activitatea medicală în privat se desfășoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia și nu în detrimentul pacienților.

„Nu vreau să se înțeleagă greșit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunați, care țin acest sistem pe umeri și care fac tot ce le stă în puțință pentru a ajuta. Însă există și excepții, iar acestea nu ne fac bine! Pacientul are dreptul să aleagă liber unde dorește să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecționat intenționat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, precizează Rogobete.

Cum va funcționa formularul

În acest context, el anunță că, din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situații. Orice pacient care a fost redirecționat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse.

„Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătății și CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat și sancționat. Ca ministru al Sănătății, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienții merită tratament corect, demnitate și grijă – nu umilință și presiuni financiare.

Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi și oricâtă rezistență ar exista”, subliniază ministrul Sănătății.

El transmite că „sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienții nu sunt singuri”. „Nici medicii care acționează corect, gândindu-se la binele omului pe care îl au în față. Acest personal medical, de bună-credință, are Ministerul Sănătății alături - până la capăt! Încrederea ne face bine!”, conchide ministrul Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a mai avut o inițiativă similară, cu privire la mâncarea oferită pacienților internați în spitalele de stat, din 14 iulie. Astfel, pe site-ul Ministerului Sănătății este disponibil un formular online dedicat sesizărilor pe această temă.

