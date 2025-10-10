Ministrul Sănătății spune că nu e imposibil să se dea somon în spitale: „Mâncarea arată pacientului o formă de umanitate. Ține doar de management și de organizare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat, vineri, 8 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com, cum este posibil ca unele spitale din România să ofere pacienților meniuri de calitate, chiar și cu pește somon, în condițiile în care alocația zilnică pentru hrană este de aproximativ 22 de lei, respectiv 30 de lei pentru meniurile speciale.

Întrebat cum reușesc unii manageri de spitale să ofere pacienților somon în meniu, ministrul a subliniat că totul ține de organizare, eficiență și contracte avantajoase cu furnizorii.

„Noi comparăm porția de somon de la restaurant cu porția de somon din spital. Însă imaginați-vă că un spital, și vorbim aici de Târgu Mureș, pentru că acolo am văzut în meniu somon, prepară undeva la o mie de porții pe zi. Ca să prepari o mie de porții pe zi, este evident că ai contracte cu furnizori pentru cantități foarte mari, pe termen lung — acorduri-cadru de doi, trei sau patru ani. Automat, prețul produsului scade semnificativ. Faptul că într-o zi se prepară o mie de porții de somon sau o mie de porții de ciorbă, nu știu de care, într-un spital, costul scade semnificativ”, a explicat Alexandru Rogobete în interviul pentru Ziare.com.

Ministrul a menționat mai multe exemple pozitive, precum Târgu Mureș, Bistrița, Timișoara, Oradea și Spitalul Universitar din București, unde calitatea alimentației pacienților s-a îmbunătățit. „Există în România exemple excepționale din acest punct de vedere: Târgu Mureș, Bistrița, Timișoara, Oradea, în București, Spitalul Universitar. Am văzut că multe spitale încep să își redeschidă bucătăriile proprii și încep să producă mâncarea în bucătăria proprie pentru pacienți. Haideți să facem un calcul scurt ca să vedeți că nu este imposibil și că ține doar de management, de modul de organizare, ține doar de cât de mult le pasă până la urmă de pacienți și cât de mult își respectă pacienții”, a menționat oficialul de la Sănătate.

„Mâncarea, curățenia, comportamentul sunt lucruri care nu costă mult, dar care fac diferența”

Pentru Alexandru Rogobete, calitatea hranei din spitale este un indicator al respectului față de pacient și al unei culturi administrative sănătoase.

„Am început mandatul meu verificând mâncarea nu pentru că mâncarea este problema numărul unu a sistemului de sănătate, ci pentru că mâncarea arată pacientului o formă de umanitate și respect care este importantă în spital. Mâncarea, curățenia, comportamentul sunt lucruri care nu costă mult, dar care fac diferența”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat și logica economică din spatele acestor rezultate. „Dacă un spital prepară 1.000 de porții pe zi, la 22 de lei porția, vorbim de 22.000 de lei pe zi. Într-o lună, suma devine semnificativă, iar pe un an se poate negocia foarte eficient. Nu se calculează o porție pe zi, ci mii de porții, timp de 12 luni. De aceea, cost-eficiența crește considerabil”, a precizat ministrul.

În concluzie, Alexandru Rogobete a afirmat că diferența dintre spitalele care oferă mâncare de calitate și cele care nu reușesc să o facă nu ține de bani, ci de managementul eficient și de grija față de pacient.

„Pentru a vă răspunde scurt: unii manageri reușesc pentru că sunt performanți, au viziune și își respectă pacienții și personalul medical”, a punctat ministrul Sănătății.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

