Ministrul Sănătății, declarații după ce Donald Trump a spus că paracetamolul luat de gravide cauzează autism copiilor: "Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat"

Autor: Daniel Groza
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 12:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut Agenției Naționale a Medicamentului o analiză oficială privind posibilele riscuri ale paracetamolului, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că administrarea acestuia în sarcină ar fi „probabil asociată cu un risc foarte crescut de autism.

„Nu mă pronunț asupra declarației dânsului. Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare și sigur că voi face o declarație și un răspuns ferm pentru această situație. Acum nu am un răspuns clar. (...) Cred că rezultatele științifice și studiile de specialitate pot demonstra dacă există sau nu există o legătură între paracetamol și o serie de reacții adverse. După cum bine cunoaștem, toate medicamentele au și reacții adverse, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, dar este nevoie de studii științifice suplimentare pentru a putea arăta, dovedi acest lucru", a afirmat acesta, conform PROTV.ro

Întrebat ce recomandă oamenilor după declarațiile fără dovezi făcute de Donald Trump, ministrul Sănătății a răspuns.

„Nu știm dacă sunt fără dovezi sau nu. Din acest motiv, am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului să facă o evidență cu cele mai recente studii în domeniu. Dacă există studii care demonstrează acest lucru și aceste studii nu mai recomandă consumul de paracetamol, cel mai probabil că și producătorul îl va retrage de pe piață, nu va trebui să luăm noi o decizie din acest punct de vedere. Așteptăm analiza ANM și apoi putem discuta în cunoștință de cauză", a conchis Alexandru Rogobete.

Luni, președintele american Donald Trump a sfătuit insistent femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism". „Nu luați! Nu-i dați copilului!", a declarat republicanul într-o conferință de presă la Casa Albă dedicată autismului.

