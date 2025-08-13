Ministrul Sănătății sesizează Parchetul în cazul Spitalului Floreasca: "Era să cad de pe scaun. Este revoltător, motiv pentru care am semnat și va pleca spre Parchet întreg raportul"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va sesiza Parchetul în urma unor nereguli grave descoperite la Centrul de Mari Arși de la Spitalul Floreasca. Controlul DSP București a scos la iveală discrepanțe majore între documentația tehnică și realitatea din teren, ceea ce, potrivit ministrului, ar putea intra în sfera penalului.

"Am dispus săptămâna trecută un nou control, de data asta pur administrativ din partea DSP București pentru a vedea cum a fost autorizat acest Centru. Azi a venit raportul și vă spun că era să cad de pe scaun. Este revoltător, motiv pentru care am semnat și mâine va pleca spre Parchet întreg raportul, pentru că ceea ce se regăsește în acel raport depășește cu mult competența administrativă a ministerului, pentru că sunt din punctul meu de vedere (...) situații care intră în zona penalului. (...) Corpul de control al DSP București, care a efectuat controlul săptămâna trecută, a evidențiat că ceea ce apare în memoriul tehnic semnat de fostul manager de la spital nu corespunde cu ceea ce se află în teren.

DSP a dat copy-paste memoriului tehnic venit de la spital fără să verifice fiecare punct și fiecare criteriu conform normativului din ordinul de ministru. (...) Din acest motiv înaintez raportul Corpului de control, raportul Inspecției Sanitare de Stat și raportul Direcției Publice de Sănătate București către procuratură. Am semnat azi documentele necesare, mâine va pleca raportul către procuratură", a spus marți seara ministrul, la Euronews România.

Verificări în toată țara

Potrivit acestuia, Centrul de Mari Arși de la Spitalul Floreasca nu ar fi trebuit autorizat.

Totodată, ministrul a anunțat că vor fi verificate toate centrele din țară care tratează pacienți cu arsuri grave.

"Odată cu această situație, începând de săptămâna viitoare, vom verifica toate centrele care tratează pacienți cu arsuri grave. Între timp, toți pacienții cu arsuri grave din ultimele două săptămâni au fost trimiși în Europa, nu am mai internat nimic la Floreasca. (...) Modul în care a fost avizat și autorizat acest Centru de arși este revoltător. (...) Săptămâna viitoare, în toată țara, în toate centrele unde se tratează pacienți arși grav, va începe un control identic cu cel de la Floreasca", a arătat ministrul Sănătății.

El a precizat că va retrage titulatura de centru de mari arși în cazul secției de la Spitalul Floreasca.

"Am dezbătut fiecare punct din acest raport și au început deja anumite măsuri proactive în sensul în care azi deja managerul de la Floreasca a solicitat Ministerului Sănătății o reevaluare și voi retrage titulatura de Centru de mari arși de la Floreasca, el va redeveni unitate funcțională pentru arși grav, nu va mai fi centru", a arătat Rogobete.

