Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată" spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele"

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 19:40
Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care arată ”atât de bine”, dar că pacienţii nu beneficiază de aceste investiţii, pentru că unii cred că ”merge şi aşa”.

Alexandru Rogobete a afirmat după şedinţa fulger pe care a convocat-o la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi că a inspectat unitatea medicală şi că a constatat că aceasta arată foarte bine în urma investiţiilor realizate de Consiliul Judeţean.

”Nu pot să nu apreciez investiţia care s-a făcut în acest spital. Este unul din puţinele spitale de pediatrie din ţară care arată atât de bine, care este dotat cu echipamente de ultimă generaţie. Iată cum toate aceste investiţii şi cum aceste eforturi administrative de multe ori nu sunt puse în valoare, iar pacienţii nu beneficiază de ele, pentru că nu se respectă protocoalele şi pentru că în continuare unii cred că merge şi aşa”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.

El a făcut aceste declaraţii în faţa spitalului de copii ”Sfânta Maria”, fiind însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe. În timpul declaraţiilor celor doi oficiali, un angajat al spitalului ştergea geamurile la intrarea în unitatea medicală ieşeană.

6 copii au murit la Iași
