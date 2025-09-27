Ministrul Sănătății, mulțumit de cum „arată” spitalul de copii din Iași. „Nu sunt puse în valoare, iar pacienții nu beneficiază de ele”

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 19:40
129 citiri
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete FOTO Facebook/ Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care arată ”atât de bine”, dar că pacienţii nu beneficiază de aceste investiţii, pentru că unii cred că ”merge şi aşa”.
Alexandru Rogobete a afirmat după şedinţa fulger pe care a convocat-o la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi că a inspectat unitatea medicală şi că a constatat că aceasta arată foarte bine în urma investiţiilor realizate de Consiliul Judeţean.
”Nu pot să nu apreciez investiţia care s-a făcut în acest spital. Este unul din puţinele spitale de pediatrie din ţară care arată atât de bine, care este dotat cu echipamente de ultimă generaţie. Iată cum toate aceste investiţii şi cum aceste eforturi administrative de multe ori nu sunt puse în valoare, iar pacienţii nu beneficiază de ele, pentru că nu se respectă protocoalele şi pentru că în continuare unii cred că merge şi aşa”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătăţii a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu. Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.
El a făcut aceste declaraţii în faţa spitalului de copii ”Sfânta Maria”, fiind însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe. În timpul declaraţiilor celor doi oficiali, un angajat al spitalului ştergea geamurile la intrarea în unitatea medicală ieşeană.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
6 copii au murit la Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că apreciază investiţia făcută la spitalul de copii ”Sfânta Maria” şi că este una dintre unităţile de pediatrie din ţară care...
Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, 27 septembrie, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță sâmbătă, 27 septembrie, că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor și Societății de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, 27 septembrie, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria”, că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor,...
Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, a atras atenția sâmbătă, 27 septembrie, asupra proastei gestionări a focarului de infecții nosocomiale...
Un nou-născut a murit în luna iunie la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, după ce s-a infectat cu o bacterie diferită, iar familia copilului aduce acuzații grave unității medicale....
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă, 27 septembrie, la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 'Sf. Maria'.
Potrivit Ministerului Sănătății, în jurul...
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a anunţat vineri seară, 26 septembrie, că se îndreaptă spre Iaşi, acolo unde şase copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie. Ministrul...
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru copii 'Sf. Maria' Iași, dr. Cătălina Ionescu, a declarat vineri, 26 septembrie, presei, că până acum nu a fost identificată sursa...
Preşedintele României Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este profund îndurerat de tragedia care a avut loc la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii...
Este anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași după ce 6 copii ar fi murit în ultimele zile în secția de Terapie Intensivă (ATI) în urma unei infecții cu o...
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacționat ferm la cazul focarului de infecție şi al deceselor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. El a declarat vineri, 26...
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat vineri, 26 septembrie, anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din municipiu. Anunțul vine după ce o publicaţie...