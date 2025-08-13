Ministrul Sănătății vrea să lanseze un program-pilot în spitale. Obiectivul lui Rogobete este integrarea asigurărilor private în serviciile publice

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 22:56
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Conducerea Ministerului Sănătății s-a întâlnit miercuri, 13 august, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naționale de screening și prevenție pe patologii pentru următorii cinci ani.

"O întâlnire deosebit de importantă între reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), în contextul colaborării pentru realizarea primei Strategii Naționale de screening și prevenție pe patologii pentru următorii cinci ani. Este un moment semnificativ pentru sănătatea publică și o dovadă că, atunci când ne unim forțele, putem construi politici care schimbă vieți", se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Această strategie reunește, pentru prima dată la acest nivel, toți actorii relevanți din domeniul sănătății - instituții publice, sector privat, organizații profesionale și societatea civilă - într-un grup de lucru dedicat, precizează MS.

"UNSAR s-a alăturat acestui demers, aducând expertiza necesară pentru a contura o abordare integrată și eficientă. Cred cu tărie în complementaritatea dintre sistemul public și cel privat de sănătate. Acolo unde resursele publice nu sunt suficiente, sistemul privat trebuie să vină în sprijinul pacienților. Pentru a testa acest model, vom lansa un program-pilot în spitalele din Târgu Mureș, Bistrița, Vâlcea și Timișoara, integrând asigurările private în serviciile publice.

Prin această colaborare fără precedent, aducem prevenția și diagnosticul precoce în prim-plan, reducem inechitățile și garantăm acces real la îngrijire pentru toți pacienții. Acesta este un angajament ferm din partea mea și a întregii echipe a Ministerului Sănătății pentru un sistem medical mai accesibil, mai eficient și mai centrat pe pacient. Pacienții trebuie să știe că nu sunt singuri - suntem aici, zi de zi, pentru ei și vom merge până la capăt cu aceste schimbări. Încrederea ne face bine!", a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

