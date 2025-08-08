Când va fi disponibilă platforma națională de programare online a pacienților. Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 23:06
Când va fi disponibilă platforma națională de programare online a pacienților. Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat joi seară, 7 august, că unele spitale au implementat cu fonduri proprii sau europene soluții digitale de programare online a pacienților, însă platforma națională va fi disponibilă la finalul acestui an, în luna decembrie, urmând să fie implementată în august 2026.

”În cele care se întâmplă deja, există soluții digitale care au fost realizate și implementate de către unitatea sanitară, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene, pe de o parte, iar noua platformă a asigurărilor de sănătate, noul PIAS, prima interfață va fi disponibilă în decembrie anul acesta, urmând ca varianta finală, ca forma finală a sistemului, să fie funcțională în august anul viitor”, a declarat Alexandru Rogobete, joi seară, la B1TV.

Rogobete a precizat că o parte dintre spitale deja au o astfel de platformă pentru programări online.

”Deci o parte din spitale deja aplică posibilitatea programărilor online, noua platformă informatică, PIAS, prima interfață, prima variantă, va fi disponibilă în decembrie, urmând ca ea să fie pusă în practică și implementată spre o formă finală în luna august a anului viitor”, a subliniat Alexandru Rogobete.

#alexandru rogobete, #platforma programare online pacienti, #fonduri europene , #spitale
