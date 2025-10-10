Alexandru Rogobete dezvăluie presiunile cu care s-a confruntat în primele 109 zile ca ministru al Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit vineri, 10 octombrie, în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC, găzduită de Ziare.com, despre presiunile și provocările pe care le-a simțit în primele 109 zile de mandat. Oficialul a spus că funcția de ministru, indiferent de domeniu, implică inevitabil tensiuni, negocieri și opinii divergente, însă cheia rămâne echilibrul și decizia rațională, luată în interesul cetățeanului.

„Vă dați seama că poziția de ministru, nu neapărat al Sănătății, în general, este o poziție care are în urma ei sau alăturat și o zonă de presiuni, de disensiuni, de negocieri sub presiune, de contre, de păreri diferite. Eu cred că toți simțim asta din aceste funcții, dar cred că important este să ne păstrăm echilibrul și să luăm decizii nu la cald, ci decizii care să transforme, pe cât se poate, lucrurile în bine”, a explicat ministrul în interviul pentru Ziare.com.

Alexandru Rogobete a adăugat că, în viziunea sa, în administrație nu există „decizia perfectă” sau „adevărul absolut”, ci mai degrabă un echilibru între soluții posibile, construit prin dialog și responsabilitate.

„Nu cred că există decizia perfectă, nu cred că există decizia corectă, nu există adevărul absolut. Există o cale de mijloc, există o formă de echilibru administrativ pe care, dacă îl respectăm, lucrurile se pot îmbunătăți”, a punctat ministrul Sănătății.

Întrebat ce mesaj transmite medicilor și pacienților care și-au pierdut încrederea în sistemul medical românesc și ce le spune oamenilor care nu mai au încredere în politicieni, ministrul de resort a declarat: „Eu voi avea un răspuns sincer, din suflet, în care eu cred foarte mult și care cred că ne poate ajuta împreună să reducem acest fenomen, și anume încrederea ne face bine”, a spus Alexandru Rogobete.

Întregul interviu poate fi urmărit aici:

