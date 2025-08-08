Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat joi seară, 7 august, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca din București, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, la B1 TV, despre afirmațiile fostului șef al Centrului de Arși de la Floreasca din București, care-l acuză că i-a pătat imaginea. ”Mi-e greu să răspund, vă spun sincer, la o asemenea acuzație care, sigur, n-are niciun fundament juridic, poate de imagine din partea dânsului. Rolul meu ca ministru e să mă asigur că aceste centre funcționează corespunzător, rolul meu e să protejez pacienții și să protejez cadrele medicale de bună credință. Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o așa-zisă închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că a primit o notificare din partea medicului.

”Inclusiv în notificarea pe care mi-a făcut-o a ținut să sublinieze că am avut un limbaj neadecvat, ceva de genul, în fața unui medic, cadru universitar. Deci pentru dânsul titulatura se pare că contează mai mult decât activitatea și coordonarea în sine a acelui centru”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete a mai spus că managerul de la Spitalul Floreasca s-a simțit jignit că i s-a cerut demisia în urma unui scandal revoltător.

”El s-a simțit foarte jignit de faptul că i-am cerut demisia în urma unui scandal revoltător, o pacientă care urlă, în anul 2025, la propriu, de durere și nu primește antalgice. Un centru în care au fost găsite de echipa mea, Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control o serie de nereguli administrative, lipsa de respectare a protocoalelor de igienă, nerespectarea protocoalelor în secția pe care dânsul o coordonează”, a precizat Rogobete.

Ministrul Sănătății a afirmat că toate controalele la acest spital au dus la unele măsuri administrative.

”Aceste controale au dus la o serie de măsuri administrative asupra Centrului de Arși, unității sanitare, au fost date amenzi de peste 60.000 de lei din partea Inspecției Sanitare de Stat. Prin Corpul de Control, am verificat dacă au lipsit antalgicele și nu au existat asemenea lipsuri, faptul că nu au fost respectate protocoalele, faptul că echipa nu a fost coordonată în această perioadă de tensiune sigur că revine cu poziția de coordonator a unui astfel de centru”, a completat Alexandru Rogobete.

Potrivit HotNews, chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, demis la începutul acestei săptămâni de la conducerea Centrului de Arși Floreasca, îi cere lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătății, să retracteze ”afirmațiile false, eronate și defăimătoare, cauzatoare de prejudicii de imagine, reputație și onoare” la adresa sa.

