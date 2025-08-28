Ministrul Sănătății, reacție tranșantă la declarațiile controversate ale medicului Flavia Groșan: „Ar trebui să rămână fără drept de practică”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 10:37
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete FOTO Hepta

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu acordat marți seară la TVR Info, a declarat că medicul Flavia Groșan ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică, după recentele afirmații legate de vaccinul anti-COVID și proteina spike transmisă pe cale sexuală.

”Din punctul meu de vedere, doamna doctor ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică. Pentru că această dezinformare face rău pacienților, face rău sistemului, face rău tuturor”, a spus ministrul Sănătății.

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută în timpul pandemiei pentru părerile sale controversate legate de COVID-19 și vaccin, a scris într-o postare pe Facebook, zilele trecute, că un tânăr de 32 de ani, nevaccinat anti-COVID-19, s-ar fi simțit rău la scurt timp după ce ar fi avut relații intime cu partenera sa, imunizată împotriva virusului.

”Raportul anchetei este în desfășurare. Este adevărat că dezinformarea nu o face doar doamna doctor, mulți alții sunt încă pe funcție și așa au crescut, dezinformând. Asta ca să vorbesc de zona politică. Și văd că sunt în continuare pe funcții, unii pe funcții mari. Aș face un apel la bunul simț. Atunci când cineva face o astfel de declarație, este aberant ce spune doamna doctor acolo. Ce pot să-i recomand eu, ca ministru al Sănătății? Aș recomanda în primul rând să nu mai dezinformeze, aș recomanda oamenilor să se informeze din zone care sunt avizate din punct de vedere medical, să se informeze din zona medicală, spitalicească, prespitalicească, nu contează. Dnei doctor îi recomand să rămână într-o zonă, dacă ea dorește, de oameni nevaccinați, care nu-i pot transmite pe nicio cale proteina spike, nu am nicio problemă. Dar aș ruga-o să nu mai facă rău sistemului”, a mai spus ministrul Sănătății.

Aceasta ar fi eliminat particule virale post-vaccin pe care bărbatul le-ar fi primit în sistemul său, mai scria doctorița din Oradea. Mesajul său a ajuns la mii de oameni, prin intermediul rețelelor de socializare. Între timp, a șters postarea, despre care spunea că a copiat-o de pe un alt cont.

Flavia Groșan susține că persoanele vaccinate ar transmite proteina spike celor neimunizați, prin relații intime. Declarații false și periculoase, au reacționat colegii de breaslă.

