De ce vrea ministrul Sănătății să reorganizeze total DSP-urile. "S-a pierdut controlul administrativ și legislativ"

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 07:16
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, vineri, 24 octombrie, că se lucrează la o reorganizare a Direcțiilor de Sănătate Publică, cu separarea clară între sănătatea publică și inspecția sanitară, precum și schimbarea modalității de avizare sanitară.

“Lucrez cu echipa mea din Ministerul Sănătății, dar și cu oameni din sănătatea publică, la o regândire a atribuțiilor, în primă fază, a Direcțiilor de Sănătate Publică. O separare clară a zonei de sănătate publică din cadrul Direcțiilor și din zona de inspecție sanitară de stat astfel încât inspectorii sanitari să nu mai fie în subordinea directorilor executivi din cadrul direcțiilor de sănătate publică. O regândire a modului în care sunt acordate avizele sanitare de funcționare, pentru că de la începutul anului am depistat vreo trei sau patru avize emise ilegal”, a declarat ministrul Sănătății, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, a fost identificată o pierdere de control administrativ și legislativ asupra Direcțiilor de Sănătate Publică, motiv pentru care se impun reforme și modificări legislative ample.

“Din punctul meu de vedere, s-a pierdut total controlul administrativ și legislativ asupra acestor Direcții de Sănătate Publică. Da, trebuie reorganizate. Dar nu doar reorganizate, ci regândită legislația și modul lor de funcționare”, a declarat Alexandru Rogobete.

