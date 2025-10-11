Alexandru Rogobete, despre sănătatea mintală în România. Ministrul promite centre și sprijin pentru ONG-uri

Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, marcată anual pe 10 octombrie, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit în cadrul emisiunii UPDATE POLITIC by Ziare.com, despre stadiul și direcțiile de dezvoltare ale serviciilor de sănătate mintală din România. În contextul în care, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), anxietatea și depresia rămân principalele cauze de dizabilitate la nivel global — afectând una din opt persoane — Alexandru Rogobete a prezentat proiectele concrete prin care ministerul încearcă să răspundă acestei provocări majore.

„Noi am început încă de anul trecut un proiect cu fonduri elvețiene, prin care vom construi patru centre de sănătate mintală la nivel național, la care se adaugă încă trei centre realizate cu fonduri europene nerambursabile. Aici mă refer la județele Timiș, Vâlcea, Hunedoara, dar și în București, Constanța”, a explicat ministrul.

Oficialul a subliniat că investițiile în infrastructură sunt esențiale, dar nu suficiente, accentul urmând să fie pus și pe componenta de comunicare și educație pentru sănătate:

„Acești pacienți au nevoie de infrastructură și de un spațiu adecvat pentru a parcurge procedurile de terapie”.

Alexandru Rogobete a vorbit și despre colaborarea strânsă dintre Ministerul Sănătății și organizațiile neguvernamentale implicate în domeniul sănătății mintale, pe care le consideră parteneri esențiali în transformarea sistemului.

„Sunt în legătură directă și am o relație foarte bună cu organizațiile neguvernamentale care se implică în acest fenomen. Ele au un rol esențial, acela al comunicării și al informării. Le mulțumesc și rămân partenerul lor în continuare. Vorbesc aici despre Salvați Copiii și Fundația Metropolis, care astăzi a inaugurat șantierul pentru construcția primului spital de psihiatrie pentru copii din România, la București, la care am participat”, a declarat ministrul în interviul pentru Ziare.com.

Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății va achiziționa echipamentele medicale și mobilierul necesar pentru dotarea acestui spital construit integral din donații. „Suntem parteneri și vreau să rămânem parteneri cu astfel de oameni de bună credință care schimbă sistemul”, a adăugat oficialul.

Ministrul a concluzionat că viziunea sa pentru sănătatea mintală se bazează pe trei direcții majore: dezvoltarea infrastructurii, modernizarea reglementărilor medicale și consolidarea educației și comunicării publice. „Viziunea noastră este pe zona de infrastructură, pe zona medicală, evident, unde avem nevoie de reglementări și de protocoale clare în această direcție, dar o zonă importantă, foarte importantă, este zona de comunicare și zona de informare și educație pentru sănătate, în special pentru copii și pentru adolescenți”, a mai punctat ministrul Rogobete.

