Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 23 august, modificări importante în modul de selecție și evaluare a șefilor de secție, laborator sau servicii medicale din spitale, subliniind că funcțiile de conducere nu mai pot fi tratate ca simple formalități.

Potrivit noului cadru legislativ, aceștia vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, care vor fi monitorizați anual. În plus, candidații nu vor mai fi numiți doar pe criterii universitare, ci vor trebui să susțină un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu obiective măsurabile.

„Șefii de secție, criterii clare și evaluare periodică - Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților. Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a anunțat Alexandru Rogobete într-un comunicat de presă.

Evaluare periodică și criterii de performanță

Rogobete a precizat că evaluarea se va baza pe criterii precum organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical. Astfel, concursurile „formale”, unde candidații erau evaluați doar pe baza unor articole de lege recitate, vor fi eliminate. „Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuă. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora. 🔹 Conducerea unei secții nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și încă una mare 🔹 Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare. 📢 Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, a mai transmis ministrul Sănătății.

