Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 23 August 2025, ora 08:29
69 citiri
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 23 august, modificări importante în modul de selecție și evaluare a șefilor de secție, laborator sau servicii medicale din spitale, subliniind că funcțiile de conducere nu mai pot fi tratate ca simple formalități.

Potrivit noului cadru legislativ, aceștia vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, care vor fi monitorizați anual. În plus, candidații nu vor mai fi numiți doar pe criterii universitare, ci vor trebui să susțină un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu obiective măsurabile.

„Șefii de secție, criterii clare și evaluare periodică - Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților. Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”, a anunțat Alexandru Rogobete într-un comunicat de presă.

Evaluare periodică și criterii de performanță

Rogobete a precizat că evaluarea se va baza pe criterii precum organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical. Astfel, concursurile „formale”, unde candidații erau evaluați doar pe baza unor articole de lege recitate, vor fi eliminate. „Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Recunoaștem acest adevăr și schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcțiilor de conducere. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuă. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoința pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua așa și că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcționat doar în avantajul unora. 🔹 Conducerea unei secții nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și încă una mare 🔹 Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare. 📢 Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secții mai eficiente și, în final, pacienți mai bine tratați”, a mai transmis ministrul Sănătății.

Nici meditațiile și nici activitățile suplimentare: Care este, de fapt, secretul numărul 1 al copiilor performanți
Nici meditațiile și nici activitățile suplimentare: Care este, de fapt, secretul numărul 1 al copiilor performanți
Pe măsură ce se apropie momentul în care elevii se întorc la școală în această toamnă, mulți părinți simt nevoia să facă mai mult – să angajeze un meditator, să adauge o oră...
Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală
Performanță notabilă a unui român la Mondialul de la Otopeni. Locul ocupat în finală
Înotătorul român Darius Coman a terminat, vineri, al şaselea în finala probei de 200 m bras, în cadrul Campionatului Mondial de înot pentru juniori, de la Otopeni. Darius Coman a ocupat...
#alexandru rogobete, #ministrul sanatatii, #sefi sectii spitale, #performanta , #Stiri Alexandru Rogobete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede
DigiSport.ro
A dezvaluit in direct ce nume i-ar fi pus Ianis Hagi baiatului sau: "Stiti cum o sa-l cheme?"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”
  2. AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei”
  3. Deșertificarea și criza climatică, probleme mari „ascunse” de discuțiile despre finanțele țării. Ministrul Mediului avertizează INTERVIU
  4. Reacție dură după apelul lui Tanasă privind curierii străini: „Mi se pare o mare prostie. Educația muncii la români e o mare problemă”
  5. Președintele Nicușor Dan își prezintă prioritățile pentru politica externă, în prima întâlnire oficială cu diplomații români
  6. Parlamentul European se pregătește să deschidă un birou în Chișinău. Victor Negrescu: „Republica Moldova se află într-un moment decisiv”
  7. Călin Georgescu a fost filmat alături de un controversat afacerist, acuzat că a escrocat mai mulți investitori VIDEO
  8. Cine va fi șef la Fondurile Europene din Ministerul Mediului. Diana Buzoianu mărește echipa cu ”oameni profesioniști şi determinați”
  9. Edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ”împins de PNL să candideze și el” la Primăria Capitalei, susține un politolog
  10. Anamaria Gavrilă cere ca Ucraina să dea înapoi banii cu care a fost ajutată de România. Lidera POT vrea organizarea unui referendum național