Ultimatum pentru mama lui Alexei Navalnîi: este de acord cu o înmormântare secretă sau fiul ei va fi îngropat într-o colonie penală

Mama lui Alexei Navalnîi insistă ca autoritățile ruse ”să permită ca înmormântarea și slujba de comemorare să se desfășoare în conformitate cu obiceiurile”.

Femeia a primit, însă, un ultimatum din partea unui anchetator - fie este de acord cu o înmormântare secretă a fiului său, fără o despărțire publică în termen de trei ore, fie fiul său va fi înmormântat într-o colonie.

Purtătoarea de cuvânt a domnului Navalny, Kira Yarmysh, a declarat că Ludmila Navalnaya a refuzat să negocieze cu Comitetul de Investigații deoarece ”nu au autoritatea de a decide cum și unde să-și îngroape fiul”, potrivit Sky News.

