Delir în tribune la Australian Open. Favoritul gazdelor care a trimis acasă un jucător din Top 10 mondial VIDEO

Tenismenul australian Alexei Popyrin (113 ATP) a produs una dintre marile surprize la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Într-o atmosferă senzațională creată de suporterii de la Antipozi, Popyrin (deținător al unui wild-card) l-a depășit în cinci seturi dramatice pe americanul Taylor Fritz (9 ATP), scor 6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 6-2, după un meci care a durat patru ore.

În turul următor, Alexei Popyrin va evolua cu americanul Ben Shelton.

HE’S DONE IT!!! Alexei Popyrin defeats Taylor Fritz after a gruelling four hour match at John Cain Arena and the crowd is going berserk!!! 🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺 @wwos @9NewsAUS @AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/WdMXjgAoWB