Alexia Eram a primit verighetele de la iubitul ei. Surpriza făcută de Mario Fresh FOTO

Fiica Andreei Esca și Mario Fresh trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 7 ani. Cei doi sunt împreună de pe vremea când erau adolescenți, astfel că au trecut de-a lungul timpului și prin momente bune, dar și mai puțin plăcute, lucruri care însă le-au cimentat relația.

Alexia și iubitul ei sunt acum în vacanța de iarnă, preferând Bali, una dintre destinațiile lor preferate.

De acolo, fiica Andreei Esca a postat mai multe fotografii din vacanță, printre care și una în care apăreau două verighete. Internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii și s-au grăbit să le ureze „Casă de piatră”!

"Atunci când ajung într-un loc superb precum Bali spun că ceva mai frumos de atât nu există. Ei bine, lumea asta e atât de frumoasă încât nu mă satur de atâtea peisaje superbe parcă pictate sau văzute doar în filme și mereu mi se confirmă că am văzut prea puțin.

Astăzi a fost prima zi full în Sideman, un loc absolut superb: liniște, verde, cascade, peisaje care te lasă cu gura căscată.

De dimineață am participat la un curs unde am învățat cum să ne facem propriile bijuterii din argint, după-amiază am hotărât să vizităm câteva cascade, iar seara s-a încheiat cu o cină surpriză din partea iubitului meu", a scris Alexia în postarea făcută.