Alexia Eram, mesaj special pentru iubitul ei de ziua lui de naștere. Cum s-au afișat împreună FOTO

Este o zi de sărbătoare pentru Alexia Eram și partenerul ei! Fiica Andreei Esca și-a surprins iubitul cu o declarație tandră pe rețelele sociale, marcând astfel aniversarea acestuia.

Influencerița a publicat un carusel de imagini care surprind momente pline de afecțiune dintre ea și cel care i-a cucerit inima. În fotografii, cei doi apar îmbrățișați și sărutându-se, semn că relația lor, începută de câteva luni, merge excelent.

Alături de poze, Alexia a adăugat un mesaj scurt, dar plin de emoție: „Happy Birthday, A! (n.r. La mulți ani, A!)”. Urările de bine nu au întârziat să apară, iar printre cei care au comentat s-au numărat atât fani, cât și prieteni apropiați, inclusiv Laura Giurcanu și mama Alexiei. Andreea Esca pare să îl fi acceptat rapid pe Tonghi în familia lor și nu a ratat ocazia de a-i face o urare publică.

Cei doi îndrăgostiți au petrecut recent o vacanță romantică în Franța, una dintre destinațiile preferate ale Alexiei. Cuplul s-a relaxat la Paris, unde s-a bucurat de cele mai rafinate restaurante.

