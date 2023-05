Tatăl lui Haaland, scandal incredibil pe "Bernabeu": a fost dat afară de pe stadion din cauza comportamentului său

Manchester City a făcut 1-1 cu Real Madrid pe Santiago Bernabeu în manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor.

La meci a asistat și tatăl lui Erling Haaland, Alfie Haaland, și el fost jucător la Manchester City. Acesta a făcut "circ" din loja din care a văzut partida, intrând în conflict cu suporterii Realului.

Elfie Haaland a făcut gesturi triviale în direcția acestora și se pare că ar fi aruncat și cu mâncare înspre aceștia. În cele din urmă, el a fost escortat de forțele de ordine în afara stadionului, în vreme ce suporteri madrileni îi strigau: Tonto! Tonto!

Echipa spaniolă Real Madrid a terminat la egalitate marţi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia engleză Manchester City, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

Real a deschis scorul la prima şansă ivită, în minutul 36, când Modric l-a lansat pe Camavinga, acesta a intrat adânc în terenul lui City şi i-a pasat lui Vinicius, acesta trimiţând o torpilă de la marginea careului, fără nici o şansă pentru goalkeeperul oaspeţilor, Ederson.

Manchester City a egalat în minutul 67, printr-un şut senzaţional de la 20 de metri al lui Kevin De Bruyne.

🚨 Haaland’s father made offensive & insulting gestures towards Real Madrid fans after being escorted out of his box. pic.twitter.com/R4fyWjY9BF

Alfie Haaland (Erling’s father) was reportedly escorted out of the Bernabéu for allegedly insulting and throwing food (peanuts) at Real Madrid supporters, according to @inakiangulo 🥜🥜

pic.twitter.com/Xg5PGwb4v2