Cristian Pîrvulescu, decanul SNSPA, a aflat de la studenți despre abuzurile lui Bulai, dar ar fi încercat să-i oprească: "Dacă se aude, cu toții o putem păți"

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) se află în centrul unui scandal major de două luni, după ce mai multe foste și actuale studente ale sociologului Alfred Bulai l-au acuzat de agresiune sexuală.

Dezvăluirile privind comportamentul abuziv al acestuia au dus la deschiderea unui dosar penal, demiterea sa din funcțiile pe care le deținea în SNSPA și, în final, la plasarea sub acuzare și arest la domiciliu.

Alfred Bulai a fost reținut de procurori pe 4 septembrie, după percheziții și audieri. Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea sa preventivă, însă acesta a stat în arest doar o zi, fiind dus ulterior la Spitalul Militar cu suspiciunea unui infarct. Din 6 septembrie, Bulai a rămas internat, iar Tribunalul București a decis definitiv plasarea sa în arest la domiciliu pentru 23 de zile, până la 4 octombrie 2024. Procurorii au cerut prelungirea acestui mandat, iar decizia urmează să fie luată miercuri de Judecătoria Sectorului 1.

Abuzuri reclamate online. Formular șters

Din mărturiile strânse de anchetatori reiese că la SNSPA se știa de mult timp despre comportamentul abuziv al lui Alfred Bulai, însă reclamațiile făcute la conducerea instituției nu au avut urmări, permițându-i să rămână în continuare profesor, arată ziarul Gândul.ro.

Una dintre martore a povestit că a sesizat abuzurile lui Bulai Ligii Studenților din SNSPA printr-un formular online în martie 2023. În iulie 2024, când au apărut dezvăluirile în presă, a încercat să acceseze din nou formularul, dar a constatat că acesta fusese șters.

„Totodată, se impune precizarea faptului că, în aceeași perioadă, numitul Bulai Alfred, vizat de aceste sesizări, ocupa funcția de Director al Departamentului de Sociologie din cadrul SNSPA, fiind astfel pus în poziția conflictului de interese constând în aceea de a verifica

sesizările ce îl vizau”, a explicat martora.

Decanul Cristian Pîrvulescu știa despre cazuri

Din mărturiile studenților reiese că aceștia au fost sfătuiți să nu depună reclamații dacă nu au dovezi concrete, pe motiv că Bulai „are relații” și „protecție”. Relevante în acest sens sunt și discuțiile purtate de martoră cu o altă studentă, care îi spunea: „Să știi că atunci când s-a ridicat problema, Pîrvulescu a zis că știe despre cazuri, dar că fără dovezi nu are ce să-i facă pentru că are relații destul de puternice și am încasa-o noi toți, el inclusiv”.

Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice, a organizat în aprilie 2024 o întâlnire informală cu studenții pentru a discuta problemele întâmpinate în timpul facultății. În cadrul acestei întâlniri, mai mulți studenți au adus în discuție comportamentul inadecvat al lui Alfred Bulai, inclusiv feedback-ul oferit de acesta în mod abuziv în timpul sesiunilor de practică. „Unele colege ieșeau plângând după această sesiune de feedback, chiar auzindu-se că au fost abuzate sexual”, a povestit o studentă.

Pîrvulescu a întrebat dacă studentele sunt dispuse să depună plângere și dacă au dovezi, adăugând că „aceste evenimente s-au mai întâmplat, dar fetele respective nu au vrut să depună plângere și nu aveau dovezi, motiv pentru care nu au ce să îi facă domnului Bulai, pentru că are protecție”.

Pîrvulescu le-a mai spus studenților că „tot ce vorbim aici, să rămână aici, deoarece dacă se aude, cu toții o putem păți, atât noi, cât și ei ca profesori”.

Pîrvulescu recunoaște o parte din acuzații

La audieri, Cristian Pîrvulescu a confirmat parțial conținutul întâlnirii, subliniind că nu a avut cunoștință de sesizările anterioare transmise prin intermediul formularului Google Forms. El a adăugat: „Precizez că în cadrul acestei ședințe informale am făcut afirmația despre numitul Bulai Alfred de tipul «avem nevoie de date concrete pentru că beneficiază de un grad de protecție»”.

Pîrvulescu a mai declarat la ieșirea de la audieri că „Nu știam că una dintre studentele noastre a fost înfometată în timpul practicii și că a avut nevoie de asistență medicală, și alte lucruri de genul acesta pe care domnul procuror mi le-a descris... Acea înfometare a făcut parte dintr-un experiment. Este adevărat că a fost cu acordul studentei, dar nu cred că niciodată o studentă își dorește să leșine din cauza foamei”.

Acesta a subliniat și faptul că decanul nu are putere foarte mare în astfel de cazuri, „mai ales când este vorba de un director de departament” și a adăugat că „Ar fi necesară o schimbare radicală a legislației privind hărțuirea sexuală (…) Este importantă definirea clară a hărțuirii sexuale în legislație, care în momentul de față nu este pedepsită corespunzător”.

Bulai nu a negat faptele

Interceptările făcute de anchetatori în acest dosar arată că Alfred Bulai nu a negat niciodată faptele de care este acuzat, ci a încercat să minimalizeze toate acuzațiile. Sociologul a reclamat că se simte „vânat” și a invocat în apărarea sa faptul că „poveștile” sunt vechi de două decenii, comparându-se cu Petrini din „Cel mai iubit dintre pământeni”. De asemenea, Bulai și-a pregătit un contraatac la acuzațiile grave pe care i le aduc procurorii, printre care agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Profesorul, demis de la SNSPA după deschiderea anchetei penale, a pus la punct încă de la începutul investigațiilor o strategie de derutare a procurorilor. Una dintre tinerele care l-au reclamat pe Alfred Bulai a dezvăluit detalii șocante despre „jocurile” psihologice ale sociologului. Aceasta a afirmat că Bulai i-ar fi solicitat, sub forma unei provocări, să se dezbrace în fața lui și i-ar fi spus că este „un obiect sexual care vrea să fie folosit” sau că vrea să îi pipăie piciorul pentru a verifica dacă are „deficiență de calciu”.

În 21 august 2024, Corina Ioana Benga, asistenta lui Alfred Bulai din perioada în care acesta era profesor la SNSPA, a fost audiată timp de șase ore la Secția 2 Poliție, în calitate de martor. Procurorii au la dosar interceptări ale discuțiilor dintre Bulai și Benga, din care rezultă că cei doi ar fi pus la punct un plan pentru influențarea anchetei. În timpul acestor discuții, nu au făcut nicio referire la consecințele faptelor imputate, ridiculizând victimele presupuselor abuzuri sexuale.

