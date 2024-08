Alfred Bulai a fost concediat de la SNSPA. Anunțul rectorului Remus Pricopie, care o apără pe Mihaela Miroiu

Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a anunțat marți, 6 august, printr-un comunicat, după hotărârea Comisiei de Etică legată de sociologul Alfred Bulai, că i-a desfăcut acestuia contractul de muncă. Pricopie o apără însă pe Mihaela Miroiu, fostă profesoară SNSPA acuzată că a știut de o studentă hărțuită de Marius Pieleanu și nu a intervenit.

„Am primit astăzi hotărârea Comisiei de Etică a SNSPA privind reclamațiile de hărțuire sexuală, aduse profesorului Alfred Bulai. Am informat decanul Facultății de Științe Politice, conf. univ. dr. Cristian Pîrvulescu, Președintele Senatului SNSPA, prof. univ. dr. Iordan Bărbulescu, și Consiliul de Administrație că, în calitate de Rector SNSPA și în conformitate cu Art. 172 din Legea învăţământului superior nr. 199/2023, pun în aplicare această hotărâre, cu efect imediat. Prin urmare, am semnat dispoziția de desfacere a contractului individual de muncă al lui Alfred Bulai, începând de azi, 6 august 2024. Am semnat cu gândul la victimele știute și neștiute ale celui care, în loc să fie profesor, un mentor pentru tinerele generații, a ales să încalce principiile de bază ale oricărei comunități civilizate și să supună mai multe persoane unui tratament nedemn și abuziv”, a transmis rectorul SNSPA pe site-ul universității.

Pricopie s-a lăudat cu rezolvarea cazului „în 8 zile de la momentul sesizării, cu respectarea tuturor cerințelor legale”, sesizarea fiind ancheta publicată de Snoop.ro, în care Alfred Bulai a fost acuzat de peste 10 foste studente de hărțuire sexuală.

Sociologul Alfred Bulai este anchetat într-un dosar penal pentru folosirea funcției în scop sexual și multe alte victime au contactat parchetul.

Rectorul SNSPA a făcut declarații și în apărarea fostei profesoare SNSPA Mihaela Miroiu, care este acuzată de una dintre victimele lui Marius Pieleanu că nu a ajutat-o.

„Astăzi nu am fi discutat deschis despre hărțuirea în școli și universități dacă Mihaela Miroiu, în urmă cu peste 20 de ani, nu ar fi atras atenția asupra unui fenomen larg răspândit în societatea românească, dar ținut „sub preș”, în mod sistematic. Mihaela Miroiu a fost atacată și în 2004-2006, când a expus public nevoia de a aborda frontal tema misoginismului din societatea românească, începând cu mediul politic și cel științific, până la mediile dezavantajate socio-economic. În 2005, Mihaela Miroiu a propus Ministerului Educației adoptarea unui Cod Etic la nivel național, ceea ce, câteva luni mai târziu, s-a și întâmplat. La acel moment, nu exista nici măcar legislație de natură penală, ea fiind oarecum completată insuficient aproape zece ani mai târziu. Prin urmare, să o învinovățești azi, în 2024, pe Mihaela Miroiu pentru „lipsă de acțiune” sau „tăinuire” este ca și cum am vrea să rescriem istoria. Munca sa trebuie apreciată, nu denigrată”, a mai transmis Remus Pricopie.

Rectorul mai susține că ”afirmația potrivit căreia „toți știau” este mincinoasă și calomnioasă. Nu există niciun element care să o susțină. Vina colectivă funcționează doar în regimurile totalitare. A acuza in corpore o întreagă comunitate academică, cu mii de membri, și a arunca cu noroi asupra tuturor profesorilor dedicați de la SNSPA poate fi util doar celor care nu au legătură cu educația, ci eventual cu interesele unor politici extremist-radicale, pe care SNSPA le-a combătut în mod constant și va continua să le combată. Astfel de abordări generalizatoare și simplificatoare, bazate pe părerile și impresiile celor care comentează pe margine, dăunează grav interesului legitim ca învățământul românesc și societatea, în ansamblul său, să facă pași înainte”.

