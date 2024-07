Cazul Bulai - un exemplu din cea mai sinistră specie de bărbați

E greu să scrii o opinie în care să nu îți folosești toate înjurăturile din vocabular după ce citești investigația Snoop privind studentele abuzate de Alfred Bulai. După ce vezi și materialul video, îți vine să te duci să-l cauți pe libidinos și să-i dai o mamă de bătaie soră cu moartea, oricât de pacifist ai fi de fel.

M-a lovit cât de singure trebuie să se fi simțit fetele respective. Cum au ajuns să se izoleze, să creadă că întreg viitorul, întreaga carieră, depinde de un moș libidinos. Și m-a lovit și perversitatea cu care a reușit să le manipuleze. Cum a scornit niște ”activități inocente”, în văzul tuturor, precum jocuri de rol, interpretarea unor teme, scrierea unor povești pornind de la începutul unei fraze, ca mai apoi să introducă între ele întrevederi noaptea, în camera lui, lăsate cu dezbrăcat și pipăieli, sau întâlniri unu la unu la terase, în care să pună întrebări deplasate despre viața privată.

Știu că, implicit, există o categorie de oameni care se întreabă cum poți ajunge în acel punct, în acea situație. Și deși nu am fost acolo, pot să înțeleg. Fete venite din provincie la facultate, în București, cu niște eforturi din partea părinților. Poate primele din familie care au făcut studii superioare. Care știu că poate părinții și-au luat de la gură ca să facă asta posibil, așa că nu vor să dezamăgească. Iar apoi apare un astfel de personaj grobian. E popular, se vorbește pe la facultate de el, când stai la țigară cu studenții din ani mai mari. Apare la televizor, tu ai impresia că e mare schemă și că doar oamenii importanți pot fi văzuți pe sticlă, crezi că e cineva, că are influență, mai ales cu backgroundul profesional pe care îl are și cu implicările politice. Și așa ajungi să crezi că ești la degetul lui mic, că dacă nu îți dai jos tricoul, s-a zis cu absolvirea facultății, s-a zis cu un job decent care să îți permită să nu mai iei bani de la părinți, că o să fii un eșec în ochii lor, că au făcut sacrificii pentru tine degeaba.

Ads

Iar legat de categoria asta sinistră de bărbați, mi se face pielea de găină. Atât de frustrați, atât de nemulțumiți de ei, ascunși sub o alură de ”intelectuali”, incapabili să stabilească relații cu persoane de sex opus din același pol de putere. Care nu pot aborda o femeie care se poate împotrivi la orice oră din zi și din noapte, pentru că nu depinde cu nimic de ei. Care, dacă îi place, îi place strict pentru cine sunt ei. Ei nu pot capta atenția decât prin abuz și manipulare. Mi s-a rupt sufletul de fetele care povesteau cum le jignea, cum le spunea că sunt nimicuri, că nu o să ajungă nicăieri în viață, că sunt cauze pierdute. A existat o vreme când și eu am auzit placa asta. La vremea aia, fiind mică, în formare, am crezut. Și a avut un impact. Peste niște ani, am realizat că oamenii care îți varsă un astfel de discurs, încearcă doar să proiecteze asupra ta părerea lor despre ei înșiși. Câteodată ți-e milă de ei. Câteodată ți-e scârbă, ca în cazul Bulai. Fetele alea au ajuns la terapie, când adevărata persoană care are niște țigle lipsă pe casă și care trebuie să vadă un specialist e fix Bulai. Și dacă vede specialistul dintr-o cameră răcoroasă, în ”uniformă”, cu atât mai bine.

Ads

Mi-aș dori teribil ca victimele unor astfel de abuzuri să fie conștiente că există cale de scăpare. Că nu trebuie să cedeze presiunilor și constrângerilor. Că trebuie să vorbească, să iasă public. Să nu le fie teamă de ce o să zică lumea. Da, adevărul crunt este că o să fie o categorie de oameni care o să dea vina pe victimă. Doar că noi, ceilalți, suntem mai mulți. Iar presa, oricât de ”strâmbă” e uneori, oricât de ”căutătoare de clickuri” poate să pară, în realitate are puterea să miște lucruri. Și există oameni care o folosesc responsabil.

Andreea Ruxanda este jurnalista la Ziare.com din 2020, unde coordoneaza departamentul Economic si Politic. A absolvit Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti si are un master in Jurnalism Tematic.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads